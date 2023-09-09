PCS總決賽現場人山人海！統神現身粉絲嗨翻 賴清德親自到場授旗
台灣電競圈盛事！《英雄聯盟》太平洋職業聯賽PCS（Pacific Championship Series）決賽今（9）日在台北和平籃球館火熱開打，更是PCS成立之後的首次大型線下賽事，連副總統賴清德都親臨現場致詞，傳奇實況主亞洲統神也在現場現身，想要與他合照的人潮更是沒斷過。
記者潘毅/綜合報導
本屆《英雄聯盟》PCS夏季賽總決賽，是台灣玩家圈睽違已久的大型線下賽事，今（9）日和平籃球館現場更是人山人海，玩家在門口前排隊等待入場。而本季無緣打季後賽的HPS當家打野亞洲統神，也到會場與粉絲互動，他一現身即吸引大批想要與他合照的粉絲排隊人潮。
除此之外，中華民國副總統賴清德也前往現場，替杭州亞運的《英雄聯盟》戰隊舉行授旗儀式。
本次PCS決賽現場也有「 Z咖小模-貴貴 Sammy、 短今Sammie、 Peggy 黃沛祺、 妮可 楊昀蓁Nicole、 Julie 林尹樂、 高曼容」6位Passion Sisters到場替CFO應援。對手PSG TALON則找來筠熹、慧慧、凱莉絲、陳伊、宋宋」等5位樂天女孩進行對抗。
目前PCS夏季賽總決賽的賽事還在進行當中，究竟是王者PSG能保住王位，還是CFO能上演老七傳奇，快來一起見證吧！