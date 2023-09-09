高中名模生死鬥　新北邀北桃宜選手體驗時尚職場情境

由新北市政府教育局攜手知名經紀、模特兒公司舉辦首創跨群科、多層次的「鬥艷時尚伸展台」，首度邀請台北市、桃園市及宜蘭縣相關科系學校跨縣市切磋，今（9）日於板橋大遠百跨界舉辦模特兒初賽，讓選手體驗時尚職場情境，打造一系列伸展台培訓與賽事。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府教育局長張明文表示，本年度以「Others」為主題，從「他人、多元、尊重、關懷、包容」的概念出發，希望不同專業領域、不同縣市、不同就學階段及不同國籍的選手們，透過技能交流合作，體驗真實的時尚職場情境，了解業界專業走秀的困難度。
新北市政府教育局說明，初賽後突圍而出的選手將於專業訓練後，擔任9月23日在市府1樓彭園頒獎典禮的重要主角，負責穿著各參賽者精心打造的服裝設計作品、搭配手作創意設計時尚肩背包以及造型設計的整體妝容，與市府幼兒園的小朋友一起進行動態走秀，展現整體時尚美感及成果。
新北市政府教育局補充說到，鬥艷時尚伸展台包含服裝設計、造型設計、模特兒走秀、視覺設計及手作創意商品設計共5類競賽，今年更增加「青少年組賽事」組別，培養國中七年級至高中一年級學生相關服裝改造及創作技能，從競賽中扎根職業試探，超過10校500位的選手來到伸展台上體驗時尚職場情境。今日初賽入選的182位高中生名模，將於9月13日中午12時起至19日中午12時止，開放網路人氣投票，邀請大家共同為心中最支持的時尚model投票衝人氣。