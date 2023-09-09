王力宏5度攻蛋！成龍、林志玲送大禮祝福 黑人范范夫妻現身了
王力宏於今（9）日五度攻蛋，一連兩天在台北小巨蛋開唱，先前徐楓就表示會來演唱會，演唱會還沒開始前，雖然人尚未到場，但她的花籃已經送到，其餘送上花籃的星友，還有鴻海集團創辦人郭台銘夫人曾馨瑩、成龍與兒子房祖名、蕭亞軒、林志玲、陶喆，以及黑人、范范夫婦。而今天來觀賞演唱會的藝人有藍鈞天，李壽全，詹仁雄，王宏恩，蔡旻佑，陳子鴻，黃大煒，戴愛玲，黃瑋昕，讓現場宛如星光大道般耀眼。此外，與王力宏交情很好的黑人（陳建州）、范瑋琪（范范）今晚也現身演唱會。
記者吳雨婕／台北報導
電影《霸王別姬》的岀品人、兩屆金馬影后徐楓，一直以來都很欣賞王力宏，先前就曾透露會來觀賞演唱會，這次更專程從上海來台北，「蓋世英雄、演唱會成功，千千萬萬個愛你」。
蕭亞軒則是在卡片上寫道：「謝謝王力宏，總能用〈一首簡單的歌〉，唱出每個人〈心中的日月〉，台北小巨蛋，換我們大聲的對你說出～〈愛的就是你〉，Always supportting U。」字句中滿是打氣。
此外，方文山、柴智屏、潘瑋柏、侯佩岑、張惠妹、王牌經紀人陳鎮川，就連近來捲入風波的黑人，他與太太范瑋琪一起送上花籃，卡片上寫下「創造自己全新的開始，只有一個王力宏，演唱會成功，我們，一直在」。