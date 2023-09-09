大直民宅坍塌　郭台銘怒揭3大問題：只有我敢對建商大小聲

強烈譴責！基泰總經理鬧神隱　柳采葳陪同受災戶陳情「提5訴求」

▲北市議員柳采葳會同受災戶，至基泰建設公司門口陳情並張貼5大訴求。（圖／議員柳采葳提供）
▲北市議員柳采葳會同受災戶，至基泰建設公司門口陳情並張貼5大訴求。（圖／議員柳采葳提供）

記者林莞茜／綜合報導

台北市大直街94巷弄內基泰建築工地疑似施工不慎，導致周邊多間鄰房傾斜。基泰建設總經理原訂要在今（9）日中午到現場對住戶安置做協調，卻臨時放市府鴿子，讓北市長蔣萬安氣得向基泰喊話出來面對負責，強調會「嚴查、重罰」，台北市議員柳采葳也在下午會同受災戶，直接到基泰建設公司陳情，並在公司大門口張貼住戶5大訴求。

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蔣萬安今日下午再度到大直街房屋坍塌現場勘災，針對基泰建設高層持續避不見面，蔣萬安受訪時表示，他再三強調，對於基泰建設在這次事情，要該負起的責任，一定要負起所有責任，這是基泰現在面對問題及外界質疑最好的方式，也沒有第二條路，「我們態度非常清楚，就是嚴查、重罰。」

而北市議員柳采葳則陪同受災戶，一同到基泰建公司，將住戶5點需求張貼在公司大門，柳采葳說，不只要讓公司高層出入可以看到，也要讓所有跟基泰建設承租辦公室的民眾知道基泰建設有多惡劣。

柳采葳說，住戶5點訴求分別是立刻召開說明會、不要推卸責任給營建公司也不要推給現場工作人員、不應該私下接觸分化住戶、應建立跟市府及住戶單一窗口、檢視公司底下所有建案的安全性。

柳采葳也指出，基泰建設不清不楚的「合作興建意向書」令人懷疑賠償誠意，「看起來誠意滿滿，但事實真的是這樣嗎？」，首先，意向書內提到「以甲方舊建物一坪換回新建物一坪」，但未載明是實坪還是虛坪，在現代建物公設動輒35%起跳的情況下，若採虛坪計算，受宅戶要維持原有居住坪數，幾乎都要額外補價差；第二，意向書內承諾給予「地下室平面車位一台」、「有關房租補貼雙方另議」等條約文字模糊不清，沒有給出清楚的名詞定義，整張意向書內容幾乎都是另議或以合建契約為主，此刻簽訂不清不楚的意向書，意圖不明。

柳采葳認為，基泰建設是上市櫃公司，其法務團隊及法律能力應遠遠不止於此，拿出更為合情、合理、合法的意向書應當不難，但此時要求受災戶簽署意義不明的意向書，不僅讓人擔心他的意圖，也令人懷疑他的賠償誠意。

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