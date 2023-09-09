▲3成民眾腰圍超標　超過這數字恐是代謝症候群

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從這次活動的統計數據來看，男性的腰圍平均值是82.8公分、女性則是74.5公分，與去年相比，各約減少3公分；今年腰圍超過建議標準的男、女性共計1萬1,645位，占參加人數的35.6%。
代謝症候群判定標準五大項目：一、腰圍過大（男性的腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm）
二、空腹血糖值≧100mg/Dl
三、血壓≧130mmHg/85mmHg
四、空腹三酸甘油酯偏高
五、高密度脂蛋白膽固醇偏低
健保署建議，民眾如果量測出來的5項指標有3項超標，就向有參加代謝症候群防治計畫的醫療院所洽詢，透過醫師的專業評估，共同訂定個人化健康管理計畫，同時也提供戒菸戒檳指導、衛教、追蹤諮詢等服務。
收載IoT設備生理量測值 健康存摺紀錄新玩法為增進「健康存摺」系統的多元應用，協助民眾更全面、主動的健康管理，健保署持續研議將IoT設備（例如健康手環、藍芽血壓計、體重計等）的生理量測值收載至健康存摺，於新推出的健保快易通APP版本（Android 3.0.28、iOS 3.0.29以上）讓民眾方便將生理量測值納入健康存摺的「個人記錄」的「生理量測」功能，可視覺化呈現血壓、心率等趨勢圖，幫助民眾進行個人健康照護。
市面上有多樣化的IoT設備，民眾可選擇適用的產品，來記錄血壓、心率、血氧…等數值，共享至自己手機內建健康APP（例如Android手機的Google Fit或iPhone手機的Apple Health）。手機內建健康APP的健康數據，只要在初次設定完成後，按下「資料更新」鍵即可更新健康存摺內的生理量測值。
操作流程：
- 登入「健保快易通APP」。
- 點選「健保快易通APP」右下方「我的」>「設定與隱私」>「健康管理連結」，啟動Google Fit / Apple Health的綁定後，可授權同步生理量測項目資料（每次同步會覆蓋近30日資料），目前可設定同步的項目包括心率、血壓、血氧、身高、體重及體溫等資料，民眾亦可自行在健康存摺內鍵入健康數據。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59139
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