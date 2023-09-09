基泰建設弄垮大直公寓！建商幫蓋新的「賺到了」　律師：打錯算盤

3成民眾腰圍超標　超過這數字恐是代謝症候群

▲3成民眾腰圍超標　超過這數字恐是代謝症候群
▲3成民眾腰圍超標　超過這數字恐是代謝症候群

健康醫療網

【健康醫療網／記者鄭宜芬報導】衛生福利部中央健康保險署透過「健保快易通」APP，與千禧之愛健康基金會合作完成一年一度的「健康鐵人5遠3」活動，共計吸引3萬2,743人參加，參與的民眾腰圍超過建議標準的人數占35.6%，健保署署長石崇良呼籲大家重視5大指標，維持健康、遠離代謝症候群。其中腰圍的標準為男性90cm、女性80cm，超標要注意了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「健康鐵人5遠3」網路活動於今（112）年8月9至22日舉辦，為強化認識代謝症候群的5大指標，今年略提升挑戰難度，要填入完整的半年內腰圍、飯前血糖、血壓、三酸甘油脂、高密度脂蛋白膽固醇等數值。石崇良表示，目的是希望能讓大家養成將重要的指標記錄起來的習慣，才能有感地管理自我健康，擁有健康的身體就能降低國家的醫療負擔，深具意義。

從這次活動的統計數據來看，男性的腰圍平均值是82.8公分、女性則是74.5公分，與去年相比，各約減少3公分；今年腰圍超過建議標準的男、女性共計1萬1,645位，占參加人數的35.6%。

代謝症候群判定標準五大項目：

一、腰圍過大（男性的腰圍≧90cm、女性腰圍≧80cm）

二、空腹血糖值≧100mg/Dl

三、血壓≧130mmHg/85mmHg

四、空腹三酸甘油酯偏高

五、高密度脂蛋白膽固醇偏低

健保署建議，民眾如果量測出來的5項指標有3項超標，就向有參加代謝症候群防治計畫的醫療院所洽詢，透過醫師的專業評估，共同訂定個人化健康管理計畫，同時也提供戒菸戒檳指導、衛教、追蹤諮詢等服務。

收載IoT設備生理量測值　健康存摺紀錄新玩法

為增進「健康存摺」系統的多元應用，協助民眾更全面、主動的健康管理，健保署持續研議將IoT設備（例如健康手環、藍芽血壓計、體重計等）的生理量測值收載至健康存摺，於新推出的健保快易通APP版本（Android 3.0.28、iOS 3.0.29以上）讓民眾方便將生理量測值納入健康存摺的「個人記錄」的「生理量測」功能，可視覺化呈現血壓、心率等趨勢圖，幫助民眾進行個人健康照護。

市面上有多樣化的IoT設備，民眾可選擇適用的產品，來記錄血壓、心率、血氧…等數值，共享至自己手機內建健康APP（例如Android手機的Google Fit或iPhone手機的Apple Health）。手機內建健康APP的健康數據，只要在初次設定完成後，按下「資料更新」鍵即可更新健康存摺內的生理量測值。

操作流程：

  • 登入「健保快易通APP」。
  • 點選「健保快易通APP」右下方「我的」>「設定與隱私」>「健康管理連結」，啟動Google Fit / Apple Health的綁定後，可授權同步生理量測項目資料（每次同步會覆蓋近30日資料），目前可設定同步的項目包括心率、血壓、血氧、身高、體重及體溫等資料，民眾亦可自行在健康存摺內鍵入健康數據。
石崇良表示，健保署與時俱進，未來規劃在民眾同意授權後，提供「血壓」及「心率（心跳數）」等資料至「健保醫療資訊雲端查詢系統」，民眾就醫時可供醫師於診間透過電腦系統查閱民眾平時的健康數據，對於了解民眾平時健康情形更有助益，亦不需要攜帶紙本記載的血壓資料前往就醫，善用科技、化繁為簡，讓健保數位醫療成為守護國人健康堅強的後盾。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59139

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

去日本必買合利他命！長輩喊比較有效　他「1證據」戳破都市傳說

7歲學童血尿竟是因為「過度補鈣」　醫師建議補鈣應以3多1少為原則

世衛C-TAP簽訂3許可協定　譚德賽感謝各界合作！高端疫苗授權也是其一

小心室內空污影響胎兒健康！　嬰兒房常見3類物品易造成甲醛、塑化劑污染

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞