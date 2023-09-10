專訪／最後一棒要跑快一點　史哲盼台灣文化成「護國暖流」

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在史哲接受《NOWnews今日新聞》專訪這天，他剛結束與民進黨立法院黨團總召柯建銘的會談，似乎是深怕遲到，急匆匆地開門進來。「最後一棒就必須努力跑快一點！」史哲為自己重視效率解釋道，上任半年大家可以感受到，不論是修法、新政策推出，甚至是明年度預算的底定，「大家嫌我節奏太快，不能只怪我，是因為跑最後一棒的關係，就必須要緊湊一點。」
史哲上任半年，立院就三讀通過《公視法》部分條文修正案，解開政府每年捐贈公視的「9億元」限制，董監事選任門檻也由現行4分之3調整為3分之2，盼解決董監事難產等沉痾；另外也通過《文創法》部分條文修正案，企業投資國家重點文創產業可抵減所得稅，盼透過投資抵減導流資金助攻產業界，將台流推向世界。
史哲提到，這2個拖了很久的艱困法案，大家以為修了很久，其實從未出過行政院大門，很感謝行政團隊、立法委員們，讓他搭上修法會期的末班車，完成這「不可能的任務」。
文化政策未來重頭戲：台流文化黑潮計畫
除了做事追求效率外，史哲另一項「才能」就是很會爭取中央預算，執掌文化部後，他帶著過去在地方爭預算的生猛，積極向行政院爭取文化預算，開的第一槍就是將文化部納入疫後振興預算之列，最後成功獲編22.5億元。
近期則是自113年度中央政府總預算，獲編268.66億元，較112年成長32%，其中最引人注目的政策是獲行政院支持核定4年100億元、113年30億元預算的「2023暨2024-2027匯聚台流文化黑潮計畫（1 plus 4－T-content plan）」。
黑潮計畫規劃以台灣文化內容為核心，涵括藝術文化原生故事、出版文化原創文本、創意文化在地培養皿、影視音文化國際台流、科技文化應用突破、文化外交國家軟實力等文化藝術6大面向、26個執行工作項目，算是兌現了史哲上任即提出的政策承諾，「壯大台灣內容、建立文化自信」。
「當台灣人都不看台灣電影，如何認同國家文化、建立自信？若台灣人創作的故事能躍上大螢幕、上架到國際OTT平台，大家就會感受到，原來我們的故事也是地球村的一員。」史哲認為，要讓台灣的故事躍上大螢幕、主流化，政府必須擔任催化劑、加速器的角色，因此才在新的年度預算時，提出文化黑潮計畫。
投入外譯資源 讓台灣文本被世界看見
台灣東部海域的黑潮是一股暖流，隨著海洋，讓台灣跟很多意想不到的國家有所連結，將台灣帶向全世界，史哲提到，文化黑潮計畫裡面有各式各樣的措施，其中有一項是投入外譯資源，強化台灣文本在世界的流通。
很多國家對於文本外譯投入許多資源，鄰近的韓國所投入的金錢與資源大概是台灣的50倍，「當你在國內看到一本韓國小說、出版物，它的背後其實都有韓國政府的協助。」而台灣在這方面投入的資源嚴重不足，史哲希望透過政策支持，讓國外書店也能看到台灣作品，當世界看到台灣的文本，才有可能進一步變成大眾所期待的影視作品、戲劇等。
史哲以前陣子在台北「PLAYground空總劇場」演出的《小王子》音樂劇為例，其實是二次轉譯的作品，原本是法國小說，但被多國翻譯後，成為世界知名的作品，不但出現繪本，韓國還進一步改編成音樂劇，台灣再去取得韓國授權，轉譯成中文版，「不覺得這個IP很可怕嗎？我們已經不是買第一手作品，而是買再創的作品授權了，所以不要小看文本的力量。」
很多人期待台灣的文化也能像台積電一樣，成為護國神山，不過史哲坦言，目前還不到這個地步，頂多是「護國暖流」，能讓台灣被世界看到，也就是所謂「以文化作為遞向世界的名片」，他期盼這張名片越來越顯眼。