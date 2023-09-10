專訪／文化政策基石來自父親　史哲體悟：文化體驗要趁早

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史哲1969年出生於台北，東海大學資訊科學系畢業，就學期間是「野百合學運」的一份子，曾經成立「東海人間工作坊」，積極投入政治，後肄業於國立中興大學應用數學研究所。他踏入政治圈是從省議員幕僚做起，曾任前台中縣長廖永來機要秘書，之後出任勞保局總經理；之後於2004年廣告公關公司任職時，操刀前總統陳水扁連任的競選廣告，拍攝連戰家產等影片，一戰成名，「點子王」的稱號不脛而走。
2007年陳菊當選高雄市長，史哲隨之進入市府，擔任新聞處長、文化局長等職，期間最為人津津樂道的是2009年世運會，史哲授命規劃開、閉幕典禮，當中設計三太子騎機車橋段，讓台灣躍上國際舞台。
他也完成許多重要的文化建設，包括一手催生駁二藝術特區，成為南台灣重要的文化場域；協助《痞子英雄》等影集到高雄拍攝，2015年透過影集《一把青》，讓大眾看見真實空軍眷村「醒村」，帶動高雄文化觀光風潮，並打造高雄春天藝術節，翻轉高雄文化沙漠的困境。
說起史哲與藝文領域的淵源，就是父母都是愛樂者，國中之前主修雙簧管、副修鋼琴，長大後雖然沒有走上音樂家之路，卻讓他在日後文化政策制定上奠基，成為懂得古典音樂、當代藝術，又了解行銷之道的行政官員。
史哲：文化體驗要趁早培養
憑藉著自身經驗與對藝文領域的愛好，史哲一上任文化部長，即用「以文化彌補逝去的青春」的概念，說服行政院將文化成年禮金擴大到21歲、從2億變10億，之後又再爭取常態化，明年起擴大發放範圍為16至22歲。
史哲認為，藝文活動的參與確實與環境有很大的關係，文化消費體驗若無法從小培養，很難期待成人以後，會回頭進行文化參與，而國家、政府的角色，就是要彌補個人環境的落差，讓每個人都有能力接觸藝文表演與活動。
他期待政策常態化實施10年、20年後，大家回憶起人生最印象深刻的文化體驗就是在16到22歲當中，看得那第一場演出，並希望進一步對台灣文化、產業，甚至是國民素質都能產生關鍵性的影響。
透過政策落實文化平權
對於文化成年禮金的下一步，史哲透露，會越來越「純化」、越來越集中在純粹的文化體驗上，並希望透過消費市場牽引創作端，未來文化創作得考慮年輕人的口味，不能太老派，尤其是劇場票價貴、進入門檻高，一直都是成年人在看戲，也許可以藉由政策，提早培養青年戲迷。
再來就是讓獨立書店有一定財源，落實文化平權，「比爾蓋茲曾說過，培養出他今日成就的，是家鄉的一個小圖書館。」史哲認為，台灣的文化資源、圖書設施大多集中在都會地區，在鄉村的孩子，最重要的文化體驗，可能就是在路口的那家文具店，若能透過政策引導、扶植，讓台灣各地都能有家小小的獨立書店，就能實現文化平權。