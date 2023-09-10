專訪／虛擬世代好迷惘！史哲鼓勵青年：腳踩土壤、走進真實世界

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史哲推了推眼鏡，謹慎思考後提到，年輕人正處於一個巨變的時代，「世代差異就是年紀越輕、差異越大」，30歲跟20歲的想法，比50歲跟40歲的差異還大，雖說每個年代都有各自的艱難，但現今年輕人身處在分眾、差異化、個別化、個人主義達到了前所未有程度的世代，網路發達的情況下，人類對於資訊的可及性，獲得前所未有的便利。
「以前是因為資訊不對等而有代溝，現在則是資訊太多、分眾化下，而產生代溝。」史哲認為，這個世紀是一個沒有巨星的時代，年輕人自動選擇想看的資訊，再也沒有大眾化這件事情。他感嘆，也因為這樣，年輕人所承擔的壓力，或者迷惘更甚會比任何一個世代來得深，「單純的社會最不會迷惘，我的年代很有規則、大家都做一樣的事情，浩瀚的世界反而容易讓人迷惘其中。」
「以前會覺得年輕人在搞什麼、在無病呻吟，後來才發覺若自己身處在這個時代，也會很迷惘、不知道未來在哪裡。」史哲語重心長的表示，大家要提醒自己、沉澱自己，多待在實體的世界，網路世界與實體世界的均衡很重要，如果不提醒自己走入真實世界，就會全部都待在網路的世界裡，進而影響身心。
他建議年輕人親自去感受真實的世界，脫掉鞋子去踩一踩真實的土壤、去山邊、去海邊、和真實世界的人互動交流，因為那才是人類的本質，「我覺得真實的世界才會解決在這個浩瀚網路世界的迷惘。」
史哲把下班路當成「哲學家之路」
從小接觸音樂，讓史哲養成愛聽音樂的習慣，不僅辦公室裡經常傳出古典音樂，他還會隨身攜帶藍芽喇叭，連聚餐、吃飯時，都要放出來當背景音樂，「我的歌單非常經典，除了古典樂，也能夠開放點歌。」史哲開懷大笑的分享著。
但除了聽音樂還有別的興趣嗎？史哲抬頭想了一下說，他大概在10年前養成走路的習慣，每天會抽空走3到5公里，自從當上文化部長後，閒暇時間變少，轉變為每天最後一個行程結束後，就走路回家，距離大概3到6公里不等。
德國哲學家康德每天都固定在傍晚一個人散步、沉思，這一成不變的散步路線，位於德國海德堡、長約2公里，被後人稱為「哲學家之路」，是孕育哲學家思想與靈感的來源，史哲也有自己的「哲學家之路」，那就是下班後的這一段路程。
「以前不懂什麼叫做哲學家之路。」史哲提到，走路回家除了保持運動習慣之外，還可以趁這段路程好好思考、沉澱，這段下班路，甚至不會聽音樂，而是專注在走路與思考。