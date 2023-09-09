15泛藍縣市長齊聚抬轎 朱立倫接侯友宜競總主委「統籌整體選戰」
國民黨總統參選人侯友宜今（9）晚與國民黨主席朱立倫、13藍營縣市長及無黨籍的苗栗縣長鍾東錦餐敘，侯友宜表示，會中敦請朱立倫統籌全國競選的整個選舉步調，作為這次選舉最重要的領導人，朱立倫當場也欣然接受。
記者余祥／台北報導
今日餐敘與會的縣市長，包括基隆市長謝國樑、桃園市長張善政、新竹縣長楊文科、苗栗縣長鍾東錦、台中市長盧秀燕、南投縣長許淑華、彰化縣長王惠美、雲林縣長張麗善、嘉義市長黃敏惠、台東縣長饒慶鈴、花蓮縣長徐榛蔚、宜蘭縣長林姿妙、連江縣長王忠銘。
台北市長蔣萬安因公務無法出席，侯友宜特別與現場貴賓，一起與蔣市長視訊通話，讓全體藍營首長同框相會，大家也一起幫蔣市長加油打氣。
侯友宜說，在餐敘上，縣市首長決議兩件事，第一件事，他與競辦執行長金溥聰之前就有默契，敦請朱立倫要統籌這一次全國競選的選舉步調，「作為這次選舉最重要的領導人，」朱立倫當場也欣然接受，表達他願意帶領國民黨以及15個縣市的選戰步驟，希望能打贏總統選舉。
侯友宜說，同時，15個縣市首長也決定，將在10月10日中華民國神聖的時刻，舉行升旗典禮，讓中華民國國旗在15個縣市處處飄揚，一起守護中華民國及台澎金馬的人民。