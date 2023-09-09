王力宏演唱會上哽咽喊「真相不重要」 自我打氣重新開始
王力宏挺過婚變風波，於今（9）日在台北小巨蛋舉行演唱會，此次是他第5次攻蛋，唱完第一首歌，王力宏就向歌迷打招呼，同時提到這陣子以來的心情，提到終於理解了，真相其實不重要，流量才重要，他形容人生就像是一場競技場。
記者吳雨婕／台北報導
王力宏清唱完歌曲〈你不在〉就跟歌迷打招呼，台下有許多歌迷尖叫出聲，還有許多人舉著王力宏應援牌，他哽咽地說：「走著走著卻是有些人不在，但是你們都在，台北你們好嗎？終於回到家了，台北是我所有的夢開始的地方，也是我出道的地方，今天晚上是我第五次攻蛋，我們在台北小巨蛋有許多回憶。」
王力宏自嘲表示，許多「最近發生的事」，台下的觀眾比他知道的還多，「我做過什麼，也是看新聞才知道，真相吧，真相不重要，流量最重要，我終於明白了。」他感嘆，人生像是競技場，「是你們給我勇氣，我會為了我愛的音樂繼續奮鬥、搏鬥，哪怕一個人獨自的戰役，重新開始。」
一段話說完，王力宏走到走到鋼琴前，開始彈奏歌曲，邊演奏邊唱〈Can You Feel My World〉與〈不要害怕〉。據悉，該曲是力宏在最低潮的時候，自己經常會聽的歌，這次演唱會，他特別改編，加了一段「祈禱文」，假設各種讓人害怕的情景，引用《聖經·羅馬書》中的「患難生忍耐，忍耐生盼望，盼望必不至於落空」，自我鼓勵也鼓勵大家：「沒有什麼好害怕的。」讓恐懼變成力量與希望。