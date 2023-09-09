快訊／周杰倫天津開唱出意外！傳受困20分鐘　無法呼吸腿部受傷

《未來少女》黑曜精靈郭郭表演前韌帶撕裂！Ayeon僅花1天完美代打

▲因為黑曜精靈的郭郭膝蓋韌帶撕裂，由幻藍小熊Ayeon（右）代打上陣，花1天半時間內學完所有表演。（圖／踢帕娛樂提供）
▲因為黑曜精靈的郭郭膝蓋韌帶撕裂，由幻藍小熊Ayeon（右）代打上陣，花1天半時間內學完所有表演。（圖／踢帕娛樂提供）

記者詹鎰睿／綜合報導

台灣最夯女團選秀節目《未來少女》本周播出第7集，延續上周賽制「團隊結盟」的舞蹈魅力組，這次開啟下半場歌唱實力組，徹底考驗少女們唱跳功力，以及拿著麥克風的穩定度等等，這些都是未來能成為偶像女團的必備條件。沒想到在上一周表現亮眼的「幻藍小熊Ｘ黑曜精靈 TWINKLE BEAR」卻在表演前發生噩耗，原定上場的郭郭因為膝蓋韌帶撕裂，為她們帶來前所未有的危機。

我是廣告 請繼續往下閱讀
本周賽制「團隊結盟（下）歌唱實力組」，率先登場的「緋紅魅影Ｘ薄荷水晶 CRIMZON babyMINT」帶來動感又清新的〈DAAAAAMMMN〉，特別的是，擅長舞蹈的連穎竟然也被安排加入歌唱，讓未來導師們相當驚訝，其中，年僅14歲的「忙內」丞妘大飆高音，為表演拿到66分，成功為上周的不及格分數扳回一城。

▲緋紅魅影Ｘ薄荷水晶 CRIMZON babyMINT，由年僅14歲的「忙內」丞妘（中）大飆高音，成功替大家拿到理想分數。（圖／踢帕娛樂提供）
▲緋紅魅影Ｘ薄荷水晶 CRIMZON babyMINT，年僅14歲的「忙內」丞妘（中）大飆高音。（圖／踢帕娛樂提供）
緊接著登場的第二組「幻藍小熊Ｘ黑曜精靈 TWINKLE BEAR」帶來的〈Like it〉 濃濃的夏日戀情風，徹底讓眾人陷入瘋狂，但在表演前三天，原定上場的郭郭，卻因為練習太過激烈，導致膝蓋韌帶嚴重撕裂傷，必須休養2個星期。沒想到臨時上陣的Ayeon，才花1天半的時間，學完所有動作與中文歌詞。最終大家以88高分獲得台下評審青睞。就連歐弟都忍不住直呼：「原地出道了吧！棒到想去領錢出來投資他們！」

▲擁有革命情感的閃閃（左）、Meng（右），在表演前不斷請求老師們讓她們同台表演。（圖／踢帕娛樂提供）
▲擁有革命情感的閃閃（左）、Meng（右），在表演前不斷請求老師們讓她們同台表演。（圖／踢帕娛樂提供）
最後登場的是「日光之橙Ｘ紫月光 SUNNY CRUSH」，其中擁有革命情感的閃閃、Meng就突然闖進正在開會的老師小房間，並懇求大家讓她們同台。原來兩人早在3年前《DD52菱格世代》就結為好友，可惜一直都沒有機會能夠合體，所幸這次兩人順利入選，還沒表演前就已經哭紅眼眶。最後憑藉帥氣又有個性的〈MANNERS〉悄悄打動評審，獲得69分，也完成了閃閃、Meng的願望。

總結上周分數過後，由「幻藍小熊Ｘ黑曜精靈 TWINKLE BEAR」的154分奪下該賽制冠軍。擔任少女見證人的歐弟興奮直呼：「我已經是TWINKLE BEAR的粉絲了！」不僅表演完美，更是在水準之上，而且重點是讓他很開心。未來導師王子邱勝翊則以「1+1大於2的合體」來形容，又討喜又清新的風格，非常適合所有品牌代言。

▲郭郭（右）解釋，原本就有舊傷的關係，才會導致韌帶撕裂，對於無法上台演出感到遺憾。（圖／踢帕娛樂提供）
▲郭郭（右）解釋，原本就有舊傷的關係，才會導致韌帶撕裂，對於無法上台演出感到遺憾。（圖／踢帕娛樂提供）
beanfun! 未來少女熱力應援站 9/4-17 粉嫩快閃👉 https://bean.fun/EJpZp

未來少女數位收藏卡應援版全新登場，快來手刀支持👉 https://bean.fun/HA7GG

▲團隊結盟賽制分數總結。（圖／踢帕娛樂提供）
▲團隊結盟賽制分數總結，由幻藍小熊Ｘ黑曜精靈 TWINKLE BEAR拿下冠軍。（圖／踢帕娛樂提供）

更多「未來少女降臨」相關新聞。

《未來少女》錄影完美收官！黑曜精靈人氣飆高　聚餐狂遇粉絲合照

獨／《未來少女》日光之橙一度墊底！最美C位閃閃：哭到說不出話

歐漢聲祝福前妻鄭雲燦：周湯豪很好　《未來少女》被拱跟麻衣湊對

Tiktok全在瘋《未來少女》！薄荷水晶「芭樂咖喱」搞怪逆風奪高分

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞