《未來少女》黑曜精靈郭郭表演前韌帶撕裂！Ayeon僅花1天完美代打

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緊接著登場的第二組「幻藍小熊Ｘ黑曜精靈 TWINKLE BEAR」帶來的〈Like it〉 濃濃的夏日戀情風，徹底讓眾人陷入瘋狂，但在表演前三天，原定上場的郭郭，卻因為練習太過激烈，導致膝蓋韌帶嚴重撕裂傷，必須休養2個星期。沒想到臨時上陣的Ayeon，才花1天半的時間，學完所有動作與中文歌詞。最終大家以88高分獲得台下評審青睞。就連歐弟都忍不住直呼：「原地出道了吧！棒到想去領錢出來投資他們！」
最後登場的是「日光之橙Ｘ紫月光 SUNNY CRUSH」，其中擁有革命情感的閃閃、Meng就突然闖進正在開會的老師小房間，並懇求大家讓她們同台。原來兩人早在3年前《DD52菱格世代》就結為好友，可惜一直都沒有機會能夠合體，所幸這次兩人順利入選，還沒表演前就已經哭紅眼眶。最後憑藉帥氣又有個性的〈MANNERS〉悄悄打動評審，獲得69分，也完成了閃閃、Meng的願望。
總結上周分數過後，由「幻藍小熊Ｘ黑曜精靈 TWINKLE BEAR」的154分奪下該賽制冠軍。擔任少女見證人的歐弟興奮直呼：「我已經是TWINKLE BEAR的粉絲了！」不僅表演完美，更是在水準之上，而且重點是讓他很開心。未來導師王子邱勝翊則以「1+1大於2的合體」來形容，又討喜又清新的風格，非常適合所有品牌代言。
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