英雄聯盟PCS聯賽／PSG以3:2奪冠！拒遭逆轉戰勝CFO JunJia奪MVP
PCS冠軍聯賽今（9）日在和平籃球館進行，由PSG和CFO兩支戰隊進行交手，雙方打滿5局，最終PSG拒絕遭到逆轉以3:2戰勝對手，拿下了今年的夏季賽冠軍，打野選手JunJia奪得FMVP。
運動中心/綜合報導
今年夏季賽，PSG找回來了老牌中路Maple，戰隊也找回昔日聯賽霸主的表現，一路高歌猛進闖進冠軍戰。而去年代表PCS進入到世界賽的CFO，今年因為陣容改組而出現一些亂流，不過他們還是靠著出色調整及經驗，逆勢殺進冠軍戰。
這是橫跨東南亞、香港、澳門與台灣的跨國聯賽成立四年以來第一次的現場賽事。雙方前兩局各自靠著B／P拿下一把，關鍵第三局，靠著Junjia兩次抓上取得優勢，並靠著出色的運營，出色取得勝利。
第4局，CFO選了一套出色的團戰陣容，並且靠著上路Rest的藍寶打出巨量輸出，最終拿下兩條巴龍，順利取得勝利。第5局熟悉的戰歌響起，PSG在巨大壓力下，抓到了對方抓人失敗的空檔，取得資源，並且最終滾起雪球，戰勝對手奪冠。
雖然今天的比賽有勝負，不過兩隊都取得前往世界賽的資格，且皆要從入圍賽開始打起，接下來就要成為戰友並肩作戰了。