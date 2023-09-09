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雙部長都來挺她！陳吉仲：進口蛋被控「謀財害命」是惡意不實指控

▲民進黨立委蘇巧慧舉辦樹林首場施政願景說明會，邀請交通部部長王國材、農業部部長陳吉仲到場（圖／蘇巧慧辦公室提供）
▲民進黨立委蘇巧慧舉辦樹林首場施政願景說明會，邀請交通部部長王國材、農業部部長陳吉仲到場（圖／蘇巧慧辦公室提供）

記者陳佩君／台北報導

民進黨立委蘇巧慧今（9）日在樹林區文林國小舉辦樹林首場施政願景說明會，邀請交通部部長王國材、農業部部長陳吉仲、民進黨中國事務部主任吳峻鋕共同參與。蘇巧慧表示，2024總統大選攸關台灣未來的發展方向，選擇會做事的政府，才能延續民進黨政府7年的好成績，繼續守護台灣民主。

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蘇巧慧今在樹林區文林國小，舉辦「施政願景說明會」，蘇巧慧表示，感謝兩位部長來到樹林站台演講，不只向民眾說明民進黨7年政績，也針對近期多項針對中央政府的不實謠言與攻擊，親自向大眾釐清釋疑；她提到，她不只在國會展現問政專業、提出多項法案，10度獲得公督盟評鑑優秀立委，同時在地方，更獲得樹林、鶯歌、新莊三區共69里里長支持推薦。

蘇巧慧強調，她一直期許能成為「服務好、建設多、國會第一名」的「三好立委」，她會和團隊繼續努力，讓民眾了解立法委員不僅要做好選民服務，更要能替地方爭取建設，同時具備問政專業，才能為地方爭取最大的福利。

王國材特別整理出蘇巧慧為樹林爭取到的幾項重大交通建設，包括樹林捷運、捷運三鶯線、甫通車的台65線浮洲橋匝道、樹林長壽公園地下停車場、與明年1月即將完工的新樹鶯堤外便道等多項建設。

針對台65線浮洲橋匝道，王國材指出，在蘇巧慧爭取下，中央政府全額補助工程經費，今年8月順利通車，甚至他今天從新莊到樹林，就是利用台65線的浮洲橋匝道。

王國材強調，中央政府除了大力補助交通建設，也推出「TPASS行政院通勤月票」，串連北北基桃通勤環境，讓民眾只要月付1200元，就能無限次搭乘捷運、台鐵、國道客運等任何公共運輸工具，為通勤族節省荷包，也為長輩提供比過去敬老卡更好的服務範圍。

陳吉仲表示，民進黨政府一直很努力為國人守護台灣農畜產業，卻有人刻意持續造謠抹黑，例如2021年抹黑鳳梨外銷補助政策為「大撒幣」，到最近指控進口雞蛋是「謀財害命」，都是惡意的不實指控。

針對進口雞蛋議題，陳吉仲回應，今年2月全球遭遇禽流感災情時，民進黨政府在第一時間結合民間業者，到國際上尋找進口蛋源，和全世界搶蛋，並成功進口雞蛋、穩定國內蛋價。

陳吉仲補充，在遭遇禽流感時，許多民意代表紛紛要求盡快進口雞蛋，政府成功進口雞蛋後，卻又抹黑政府是「謀財害命」，不只違背事實，更抹煞所有為台灣找蛋、搶蛋工作人員的辛勞。

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