首場廟口開講重砲批賴清德　柯文哲酸：我常忘了侯友宜存在

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柯文哲說，20年前他也支持民進黨，但民進黨這些年墮落得太嚴重，過去大家喊「國民黨不倒、台灣不會好」，現在看看「國民黨的餐桌禮儀還比較好，民進黨吃相難看，就是傲慢、吃定你」。
柯文哲說，日前有外國友人問他各個總統參選人的優缺點，他認為該談的是這階段誰適合當總統，賴清德的標籤已經太重，若他當選，中國會當做台獨勢力在台灣的勝利。台灣對外出口有40%是到中國，現在中國就已經「不斷出招拐拐來拐去」，若賴當選，台灣的經濟會繼續差，戰爭風險也會持續存在甚至更高。
柯文哲說，從政者有義務讓百姓心安，但現在百姓不只心不安、更是不爽。去年八月裴洛西訪台至今，他在台灣的有錢朋友一直將錢移到國外去，美國學校也有很多學生退學轉到美國讀，「這一定有問題」。據他了解，歐盟國家在台灣的投資也都觀望不敢動，若是賴清德當選，局勢將會更僵。
柯文哲認為民進黨的包袱實在太重，他喊話賴清德「不要再裝可愛」，突然話鋒一轉說「有人問我為什麼不講侯友宜？因為侯友宜常常讓我忘了他的存在」。此時全場大笑。
國民黨主席朱立倫昨天才向柯文哲遞出橄欖枝，指基於共同理念「想和他坐下來喝杯咖啡」。外界好奇一旦藍白合成功，總統選舉誰正誰副？上午國民黨總統參選人侯友宜在南投跑行程時堅不鬆口，只說「將按照自己的步調，時間到了就會公佈」。但柯文哲晚間的說法，無異暗示一切都是朱立倫一頭熱。
對於支持者擔心他民調始終和賴清德有段差距，柯文哲說，距離選舉還有4個多月，「不是要不要贏的問題，是不贏不行」。 他說人民渴望台灣有清廉勤政、愛民愛鄉土的政府，而非每天大灑幣製造仇恨對立、胡攪蠻纏，「為了台灣、為了大家日子起碼過好一點，我一定要贏」。