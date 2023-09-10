朱立倫稱工安壓不過進口蛋 林俊憲：乾脆說蔣萬安是民進黨臥底
台北市中山區「基泰大直」工地發生重大工安事故，對此國民黨主席朱立倫昨日被問及是否擔心綠營打大直工安事故，朱回應稱超思進口雞蛋案要被壓過很難，相信民進黨不能躲避。對此民進黨立委林俊憲批評這是什麼鬼話，質疑是故意不處理陳情轉移輿論注意力，回嗆「乾脆說蔣萬安是民進黨臥底」。
記者陳威叡／台北報導
林俊憲表示，發現在某些國民黨朋友的眼中，民進黨幾乎成了宇宙間無所不知無所不能的強大存在，一切事情背後都有「民進黨的陰謀」，有時連外國政府媒體都要聽民進黨指示行動，而大直房屋下陷這麼嚴重的事情可以這樣類比，「你想過受災戶的心情嗎？」
林俊憲建議朱立倫，問題還是要從源頭找起，是誰對住戶數個月的陳情充耳不聞？是誰給建商一切合格的免責公文？又是誰在苦心探索「蛋的多元宇宙」時捅出這麼大的簍子？答案出來了，「原來是蔣市長！建議主席嚴查！」
林俊憲說，國民黨在野那麼久，還搞不清楚到底什麼叫真正的「監督」，亂打一些毫無邏輯的議題，久而久之可信度早就被自己敗光了，民眾也懶得看又在鬧什麼，這就是「狼來了」的故事，認為這才是朱立倫真正感到力不從心的原因。
最後林俊憲表示，就繼續放任某些不分區議員或是台北選出的南部立委亂放砲，這是必然結果，看國民黨困在「蛋的多元宇宙」裡倒也很開心，「那就請繼續吧！千萬不要停！」