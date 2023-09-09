長治史上最大造鎮　欣巴巴打造「幸福新印象」

屏東農業生物科技園區周邊幅員遼闊，更坐擁國道三號長治以及鹽埔雙交流道之便捷交通路網優勢，加上科技、觀光、醫療、百貨、交通等建設啟動，成就了「農科特區」。欣巴巴事業在屏東縣長治鄉推出史上最大規模造鎮案「幸福欣印象」華廈，第一期「豐收區」今（9）日開賣，現場舉辦「真欣繪幸福」第一屆幸福盃繪畫比賽活動，吸引近千人次參與。
記者陳美嘉／屏東報導
欣巴巴事業於屏農科新建案「幸福欣印象」舉辦「真欣繪幸福」第一屆幸福盃繪畫比賽活動，參賽小朋友不僅前三名與網路人氣王將榮獲獎盃、禮券，憑摸彩券還可參加隔週摸彩活動，有機會將總市價超50,000元超精美禮品、各式玩具帶回家。活動當天除了繪畫比賽、好食餐車外，還設有趣味闖關遊戲 ，闖關成功集滿6個闖關卡章，即能享有免費「幸運轉盤一次」，人人有獎。
欣巴巴事業攜手在地建商印象建設於農科特區打造長治鄉史上最大規模造鎮案「幸福欣印象」，共有三期總銷高達30億元。負責銷售的景銳國際總經理謝哲耀表示，「幸福欣印象」第一期基地面積1380坪，打造地上8樓、地下一樓的華廈，總戶數187戶，規劃25至35坪，二房及二加一房。總銷15億元，每坪開價26至28萬元，基地位於長治國中後方。
謝哲耀強調，對比已接近飽和的屏東市，農科特區擁有世界第一、也是台灣第一的「屏東農業生物科技園區」，目前已吸引百家企業進駐，帶動投資金額高達152億元以上，預計未來可創造約8千名就業機會。
「過去長治鄉的住宅以透天為主，該案填補當地華廈的缺口」謝哲耀指出，此案鎖定族群為屏東市區和在地的年輕人。長治鄉的優勢為直接銜接屏東市蛋黃區，交通便利，華廈的房價相較於屏東市30萬元以上的單價仍相對便宜。
從基地開車至未來的義大健康產業園區約10分鐘、20分鐘可到屏東市區，而且鄰近長治交流道，不論是到高雄或其他縣市都很方便。9/9至9/19推出早鳥定購優惠方案，首三日再特別加碼，首日有超過100組人賞屋，並有超過40組下訂。