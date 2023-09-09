高雄4盎司龍蝦堡爆紅遭灌負評　黃捷相挺：好店值得等待

台灣市博會今登場 中秋採買「好市好食」都在這裡

▲台灣市博會中區場今日登場，經濟部陳怡鈴主任秘書逐攤參觀各展攤販售好物。（圖／主辦單位提供）
▲台灣市博會中區場今日登場，經濟部陳怡鈴主任秘書逐攤參觀各展攤販售好物。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/台中報導

由經濟部主辦的「2023台灣市博會-中區場」，今日在臺中驛鐵道文化園區熱鬧登場，共精選出全臺41家各具特色的傳統市場及夜市攤商，以美食帶路，吸引許多民眾「迺街」採購。

我是廣告 請繼續往下閱讀
今天登場的台灣市博會，為方便民眾採購中秋好禮，特別設立中秋主題專區，包括榮獲經濟部五星樂活名攤臺中市逢甲夜市隔水加熱串燒即食「激旨焼き鳥」、新北市五股市場五星樂活名攤高品質肉品專賣「荳牛肉鋪」、臺中市第三市場百年歷史餅店「三廣商行」等共計8攤，走一趟市博會，新可以一次採購來自全臺北、中、南、東的傳統市場及夜市美食攤商，頗獲好評。

▲台灣市博會精選出全臺41家各具特色的傳統市場及夜市攤商，以美食帶路，吸引許多民眾「迺街」採購。（圖／主辦單位提供）
▲台灣市博會精選出全臺41家各具特色的傳統市場及夜市攤商，以美食帶路，吸引許多民眾「迺街」採購。（圖／主辦單位提供）
經濟部陳怡鈴主任秘書表示，疫情這三年來，市場攤商及廣大消費民眾的健康與安全，對經濟部來說責無旁貸，所以在市場及夜市推動包含環境定期清消、食品遮罩與餐具高溫清洗機等輔導補助，就是為了消費者可以買得安心、吃得放心。


此外，在疫情過後的現在，陳怡鈴主任秘書提到王美花部長非常重視我們的傳統市場及夜市，許多觀光客一下飛機就直奔傳統市場及夜市，部長要求市場及夜市除了保持乾淨以外，同時經濟部也精進作法，將美學導入我們的市集攤位改造，讓市場及夜市一年比一年進步、一年比一年更賺錢。


陳怡鈴強調，希望除了攤商老闆之外，地方政府與鄉親朋友都能共同努力，不只為了在地，也為了吸引觀光客，讓大家來到傳統市場及夜市遊逛消費後，拋開過去傳統市場湯湯水水、滿地泥濘的舊印象，有更舒服舒適的安全消費環境。


本次活動除了有傳統市場及夜市展區與政策宣導區外，還有中秋主題PK專區，邀集了從串燒、魚丸、糕餅等中秋必吃，喜愛傳統市場的民眾千萬不要錯過，歡迎帶著一家大小來臺中車站遊逛。民眾如果想要知道更多「2023台灣市博會-傳市品牌·好市好食」活動資訊，可隨時上「台灣市集gogo購」粉絲團查詢了解！(https://www.facebook.com/NMgo.tw/)。



優漾盃育苗羽球邀請賽今天開賽 球隊力拼高額獎金

台中百貨公司尬藝術 是誰的紙娃娃PK彩墨畫家旅遊相片貼

中秋歡聚吃鍋 鼎王集團加碼「紅白鍋PK樂」賺好康

中市113年全面E化定檢簡訊通知 車主定檢訊息不漏接

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞