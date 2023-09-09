台灣市博會今登場 中秋採買「好市好食」都在這裡

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經濟部陳怡鈴主任秘書表示，疫情這三年來，市場攤商及廣大消費民眾的健康與安全，對經濟部來說責無旁貸，所以在市場及夜市推動包含環境定期清消、食品遮罩與餐具高溫清洗機等輔導補助，就是為了消費者可以買得安心、吃得放心。
此外，在疫情過後的現在，陳怡鈴主任秘書提到王美花部長非常重視我們的傳統市場及夜市，許多觀光客一下飛機就直奔傳統市場及夜市，部長要求市場及夜市除了保持乾淨以外，同時經濟部也精進作法，將美學導入我們的市集攤位改造，讓市場及夜市一年比一年進步、一年比一年更賺錢。
陳怡鈴強調，希望除了攤商老闆之外，地方政府與鄉親朋友都能共同努力，不只為了在地，也為了吸引觀光客，讓大家來到傳統市場及夜市遊逛消費後，拋開過去傳統市場湯湯水水、滿地泥濘的舊印象，有更舒服舒適的安全消費環境。
本次活動除了有傳統市場及夜市展區與政策宣導區外，還有中秋主題PK專區，邀集了從串燒、魚丸、糕餅等中秋必吃，喜愛傳統市場的民眾千萬不要錯過，歡迎帶著一家大小來臺中車站遊逛。民眾如果想要知道更多「2023台灣市博會-傳市品牌·好市好食」活動資訊，可隨時上「台灣市集gogo購」粉絲團查詢了解！(https://www.facebook.com/NMgo.tw/)。