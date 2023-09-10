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患者分享，第一次察覺自己的偏頭痛不正常，是發現連喝溫水都會痛，日常中幾乎無論做什麼都會引起疼痛，就像是有人拿電鑽用力敲進她的腦袋，伴隨著巨大的耳鳴，連眼眶周圍都會痛，且每次發作都會持續十幾分鐘至一個多小時不等。
嘗試過疼痛科和中醫，都未能解決問題
她表示，前年底自己在一場頸椎手術後就開始有偏頭痛的症狀，並伴隨著肩頸僵硬疼痛，起初以為是手術恢復期短暫的後遺症，後來肩頸好了，頭痛卻仍持續，於是開始四處尋找治療偏頭痛的辦法。
她曾經嘗試過去疼痛科和中醫門診，都未能解決問題，直到看到台灣頭痛學會刊登的文章介紹神經內科有專治偏頭痛的醫師而至花蓮慈濟醫院神經內科主治醫師陳俞名門診就醫，經醫師診治為慢性偏頭痛，除開立口服藥物，也評估是適合進階治療者，而申請肉毒桿菌做偏頭痛預防藥。
如何判斷偏頭痛？「5」：至少發生過 5 次下列類型的頭痛（以一生到目前為止來計算）。
「4、3」：每次頭痛都持續 4 至 72 小時（3 天）。
「2」：下列 4 項特徵至少中 2 項：單側頭痛、搏動性頭痛、呈現中或重度的疼痛、在進行日常活動時頭痛會加劇（如走路或爬樓梯）。
「1」：頭痛也會出現以下症狀：噁心或嘔吐、怕光怕吵。
3 個月施打一次，大幅降低患者用藥頻率
陳俞名表示，長年慢性頭痛可藉由每 3 個月施打肉毒桿菌作預防用藥，再搭配其他藥物，在 8 個月的治療後，患者已從原先必須天天吃止痛藥，改善至 1 個月最多吃 5、6 次，大幅改善偏頭痛之苦。肉毒桿菌治療能大幅降低患者用藥頻率，為不願意或無法天天吃藥的患者提供新選擇。
陳俞名醫師表示，肉毒桿菌是使用歷史悠久的一種藥物，能應用在許多適應症，但較少民眾知道也能拿來治療難治型偏頭痛，例如慢性偏頭痛患者。陳俞名指出，每個月頭痛超過 15 日且持續超過 3 個月，定義上即為慢性偏頭頭痛，除了口服藥物，經醫師評估屬於適合進階治療者，即可以申請肉毒桿菌做偏頭痛預防藥。
陳俞名也提醒，如果你是一般程度輕微的頭痛，可至家醫科或是內科系門診掛號診治；如果發現可能是屬於較困難或複雜難治的偏頭痛，可至神經科或疼痛科諮詢專科醫師，及早治療免長期偏頭痛之苦。
文／賴以玲 圖／楊紹楚
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 抱寵物、電動牙刷刷牙都會痛！肉毒桿菌預防慢性偏頭痛 降低患者用藥頻率