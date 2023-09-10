金赫拉霸凌音檔流出！為打人道歉受害者 公司反擊：對話經過剪輯
韓國女星金赫拉近期在《黑暗榮耀》飾演霸凌宋慧喬的李蓑羅、《驅魔麵館2：全面回擊》飾演濫殺無辜的「惡鬼」崔加利而名氣攀升，近日卻被爆出她學生時期霸凌同儕，昨（9）日《Dispatch》（簡稱：D社）公開了當年她和受害學生通話的錄音檔，而金赫拉透過公司反擊，指錄音檔經過剪輯，將會公開完整的對話。
記者薛羽彤／綜合報導
據《Dispatch》報導，曾被金赫拉霸凌的H說：「妳打我打最凶對吧？在《黑暗榮耀》播出後打給我了對吧？為什麼那時候打電話？真的想道歉的話，應該在《黑暗榮耀》播出前聯繫我才對吧？」金赫拉則不斷道歉。對此，金赫拉經紀公司表示「看到被剪輯過的通話內容後感到不知所措，將公開未公開的部分」，透露會把完整的通話內容整理過再發立場文。
從金赫拉與H的錄音中，H透露金赫拉把F打到流鼻血，隨後金赫拉反過來威脅，若H要公開事情，H跟所有受害者的隱私都會曝光，H無言：「赫拉，我們是受害者，妳是加害者，我們的隱私？那又怎樣了，我們又沒犯罪，犯罪的是妳。」事實上，金赫拉與H國一是好朋友，國二鬧翻後，H成了被霸凌對象，經紀公司稱，金赫拉和H之所以會疏遠，是因為H做出讓金赫拉受到傷害的行為，而《Dispatch》報導中金赫拉持續施暴等行為也不屬實。