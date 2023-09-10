新德里G20成立生質燃料聯盟　促進全球生產消費

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針對生質燃料的批評主要來自歐洲國家，包括砍伐森林以開闢新種植地和占用生產糧食的土地，質疑生質燃料的環境可持續性。
生質燃料的支持者則表示，全球生質燃料聯盟旨在通過分享巴西等國家的知識和技術以及使用已經砍伐的土地來促進生質燃料的可持續生產。
例如巴西礦業和能源部於2016年創建的RenovaBio計畫，該計畫根據溫室氣體排放量的減少情況對生質燃料的生產進行認證，允許生產商交易碳信用額。
巴西外交部消息人士指出，歐洲國家對生質燃料的抵制，通常以對森林砍伐的擔憂為理由，但也與這些國家銷售其技術（如電動汽車）的利益有關。
巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）與美國總統拜登（Joe Biden）和印度總理莫迪（Narendra Modi）一起出席啟動儀式，但由於峰會議程繁忙，3人都沒有發言。
莫迪稍後表示，當務之急是所有國家在燃料混合領域共同努力，新聯盟的建議是在全球範圍內採取行動，將混在汽油當中的乙醇比例提高到20%。
目前巴西汽油中的乙醇比例已達27.5%，巴西政府計劃將此比例提高到30%。
液體生質燃料已經占巴西運輸能源消耗的約20%，全球這一比例僅為4%。
根據國際能源署（IEA）的數據，如果世界要在2050年實現凈零碳排放，到2030年全球生質燃料產量需要增加2倍。
巴西是世界第2大生質燃料生產國，僅次於美國。印度在莫迪政府對這一能源選擇加大賭注，並獲得巴西政府和私營部門通過合作協議支援後，成為世界第3大生產國。
由於進展速度快，印度提前在去年達到在汽油當中的乙醇比例提高到10%，並將此一比例提高到20%的目標從2030年提前到2025年。
印度是甘蔗（乙醇原料之一）的主要生產國，同時也是世界上最大的石油進口國。因此，擴大生質燃料的使用已被視為該國能源安全和外匯經濟的重要資產。
巴西全國甘蔗工業聯盟（Unica）主席古西（Evandro Gussi）表示，這個全球聯盟將要做的是建立一個合作進程，以加快採用生質能源作為石化能源替代品。近年來巴西公共和私營部門與印度的合作，正是分享巴西在生質能源生產方面的專業知識，特別是乙醇。（編輯：陳承功）1120910