汽車違停路中央超詭異！警攔檢查獲大批毒品 嫌犯當場被上銬逮捕
9日凌晨12時許，新北市蘆洲區三民路附近，警方查獲一起毒品案件，當時員警正在執行巡邏勤務，突然見到一台自小客車違規停放路口中央，隨即上前攔查，之後員警眼尖發現，副駕駛座下方放有毒品咖啡包，立即喝令33歲的許姓男駕駛下車受檢，並於車上查獲592包毒品咖啡包、第三級毒品愷他命21包，全案依違反毒品危害防制條例，移送新北地檢偵辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，蘆洲警方當時正執行巡邏勤務，見到一台自小客車違規於三民路口路中央，明顯阻塞交通，隨即上前實施盤查，卻發現付駕駛座下方，藏有數10包毒品咖啡包，立即喝令駕駛許男下車受檢。警方於現場進行採檢，確認該咖啡包含有第三級毒品卡西酮反應，搜索過程中，又於後座發現裝有毒品咖啡包之塑膠袋，經盤點共查扣592包第三級毒品卡西酮咖啡包、及愷他命21包。許男當場被警方上銬逮捕，後續將持續溯源追查上游。
對此警方也呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。
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