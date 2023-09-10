《灌籃高手》平交道亂象多！觀光公害擾民　鎌倉市加派人手護秩序

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由於這個平交道車輛往來頻繁，對於遊客跑到道路上拍照、甚至停在平交道等拍照行為，以及亂丟垃圾等擾民舉動，種種脫序行為讓附近居民苦不堪言。當地觀光「盛況」也造成部分當地民眾開車進出時，刻意繞遠路避免經過平交道。《每日新聞》報導指出，據觀察多數觀光客都是來自中國及韓國等外國動漫迷。
鎌倉市政府表示，該平交道本身已經是熱門景點，再加上電影《THE FIRST SLAM DUNK》上映的加持，將當地人氣推上新高點。鎌倉市政府負責人員表示，現狀就是「觀光公害」（overtourism，又譯超限旅遊），也就是觀光客過度湧入，「從今年5月黃金週長假左右開始增加，多的時候平交道附近可以聚集超過50人」。
截至今年7月底為止，通報鎌倉高校前站平交道周邊觀光客太多或在附近停車的件數共84件，雖然5月只有6件，但6月增至19件、7月更增加到37件，可看出逐月增加的趨勢。
鎌倉市政府與江之島電鐵原先僅在週末以及長假時期派遣保全人員，但中國政府已解除團體旅客赴日旅遊禁令，鎌倉市政府近期將強化相關對策，其中就是將安排保全人員在場維持秩序的作法，將進一步擴大到平日，並由雙方共同負擔相關人員費用。
另外市政府也製作以日文、英文、中文及韓文書寫「勿擅入私人土地」、「禁止亂丟垃圾」等內容的傳單。鎌倉市政府表示，期待透過平日也安排保全人員提高安全性，並希望藉由發放傳單能讓外國觀光客理解應有舉止，同時也呼籲遊客遊玩時保持克制，拍照時顧及附近交通，避免造成擾民。