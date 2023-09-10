看電影刷卡也能省荷包！不分平假日天天67折 銀行曝這群人最懂刷
花旗銀行信用卡在併入星展銀行後，不少卡友擔心電影優惠是否會隨之終結，觀察市面上有許多發卡行都有提供電影購票折扣，包括不分平假日、全台41家影城天天67折等刷卡折扣優惠，民眾只要多加留意，還是可用夠划算的價格入手電影票。國內就有銀行統計發現，女性及年齡3字頭消費者最懂刷，有5成以上會善用信用卡優惠省荷包，顯示比起剛出社會的年輕人，樂於享受生活的輕熟女也更善於利用折扣來購票，進入電影院享受聲光刺激的休閒娛樂。
記者顏真真／台北報導
暑假前後強檔電影接連登場，無論是紅透半邊天的《芭比》、《奧本海默》等好萊塢鉅作，還是農曆7月傾巢而出的各式恐怖片，都讓觀影人數直線上升，全台各大影城在節假日業績強強滾。兆豐銀行統計發現，今年7月份電影院刷卡簽帳筆數相較6月就成長了62%，簽帳金額也同步成長逾6成，每筆消費平均金額約780元，相當於2張電影票費用。
若與去年同期相比，電影院的刷卡消費無論金額或是筆數也都有逼近4成的成長，顯示疫後的娛樂消費已逐漸回復以往水準，儘管在影音媒體的衝擊下，能夠現場感受聲光刺激的電影院仍有死忠客群相挺。
值得一提的是，為了以更划算的價格購票，不少民眾也會利用銀行推出的信用卡優惠來訂購享折扣，尤其日前花旗卡移轉後，不少卡友擔心電影優惠是否會隨之終結，其實觀察市面上有許多發卡行都有提供電影購票折扣，只要多加留意，民眾都可用夠划算的價格入手電影票。
以大眾最常進影廳的週五至週日為例，在接收花旗卡後的星展推出威秀影城最低83折、台新則推出國賓影城最低7折，兆豐銀行則與電影購票平台合作，推出不分平假日、全台41家影城天天67折優惠，比起到現場排隊買原價票，信用卡能提供的福利著實優惠許多。
至於誰最懂刷？根據兆豐銀行統計，使用該行電影票天天67折優惠的最大宗就是3字頭的年齡層，比例逼近50%之高，其次是2字頭的年輕人，比例約30%，而4字頭的青壯族群使用佔比則約20%，而整體來說，又以女性使用率最高，佔比56%。