中國羽球公開賽／戴資穎實力打臉馬琳！女單F4攜手闖4強捍衛名號

亞運倒數／中場大師溫智豪助陣中華男足　女足徵召4名旅外拚奪牌

▲亞運中華男足代表隊積極備戰，補進3名超齡球員分別為邱育宏、溫智豪及陳庭揚。（足協提供）
▲亞運中華男足代表隊積極備戰，補進3名超齡球員分別為邱育宏、溫智豪及陳庭揚。（足協提供）

記者路皓惟/綜合報導

2023杭州亞運倒數開幕15天，中華隊體操李智凱、舉重郭婞淳和羽球戴資穎等「黃金世代」運動員將再度披上國家隊戰袍，盼能再度攀上顛峰；本屆也將誕生台灣隊史第100面亞運金牌，意義非凡。《NOWnews》也陸續推出亞運倒數系列專題，帶領讀者看熱鬧也懂門道，今（10）日要介紹台灣足球國腳，本屆杭州亞運男、女足代表隊雙出擊，女足隊可望拚下獎牌。

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亞運男足3名超齡球員助陣　對戰吉爾吉斯攸關晉級

亞運男足年齡限制為23 歲以下，加上 3 名超齡的球員，本屆男足由總教練陳俊明領軍，並以U24為班底，3名超齡球員分別是效力台電的邱育宏、AC Taipei的溫智豪，以及台中FUTURO的陳庭揚。

男足隊完整名單如下：邱育宏（超齡）、黃子銘、陳庭揚（超齡）、馮少祺、王義友、梁孟昕、林明偉、吳彥澍、林偉傑、蔡政儒、游耀興、溫智豪（超齡）、陳柏諭、王笙翰、馬良丞、秦文彥、涂紹捷、李冠霈、方立芃、劉智文、藍浩宇、賴柏綸。

亞運男足隊陣中黃子銘、林明偉、吳彥澍、游耀興、涂紹捷、馮少祺都是我國年輕潛力，此外，王義友則是效力德國地區聯賽SG Essen Schönebeck的旅外國腳，吳彥澍則在今年完成旅外夢，目前在中甲聯賽遼寧瀋陽城市足球俱樂部效力。

▲中華男足「中場大師」溫智豪加入亞運代表隊助陣。（圖／中華足協提供）
▲中華男足「中場大師」溫智豪加入亞運代表隊助陣。（圖／中華足協提供）
中華男足亞運首戰於9月19日下午4點於浙江師範大學東體育場對戰北韓，第二戰於9月21日下午4點面對印尼，第三戰於9月24日下午4點交手吉爾吉斯，比賽地點皆在金華體育中心體育場。

亞運男足已於7月底前往馬來西亞進行移地訓練，該移訓主要著重在戰術演練，以及加強球員的體能，本屆亞運男足與北韓、印尼和吉爾吉斯同分組，教頭陳俊明認為對戰吉爾吉斯會是關鍵的戰役。

陳俊明表示，小組賽每一支球隊的風格都不盡相同，尤其是北韓已經很久沒出來比賽，對球隊而言比較陌生，但若要爭取小組賽出線，面對吉爾吉斯的比賽將是最大關鍵。

▲亞運女足上一屆驚奇奪第四名，寫20年最佳成績，今年杭州亞運挑戰奪牌。（圖取自足協臉書粉專）
▲亞運女足上一屆驚奇奪第四名，寫20年最佳成績，今年杭州亞運挑戰奪牌。（圖取自足協臉書粉專）
旅外林欣卉、蘇育萱、程思瑜、丁旗入選　女足再挑戰登上頒獎台

中華女足小組賽首輪將在地點在溫州奧體中心體育場進行，中華女足於9月21日晚上7點30分首戰印度，接著於9月27日晚上7點30分對上泰國。

亞運女足22人完整名單如下：蔡明容、朱芳儀、李佩容、陳英惠、卓莉萍、許翊筠、王湘惠、吳愷晴、詹筆涵、陳燕萍、李綉琴、潘昕妤、李翊汶、鄧霈璘、林瓊鶯、藍昱絜、李翊瑄、賴麗琴、程思瑜（旅外）、林欣卉（旅外）、蘇育萱（旅外）、丁旗（旅外）。

本次有4名旅外球員入選，分別是丁旗、程思瑜、林欣卉、蘇育萱等，林瓊鶯則是相隔7年後再度重返國家隊，本次杭州亞運是陳曉明接掌中華女足的首次國際賽，表現值得令人期待。上一屆2018年雅加達女足中華女足拿下第四名，雖然錯失獎牌，但仍寫下20年最佳成績，今年杭州有望挑戰獎牌。

亞運女足隊積極備戰，從7月至8月已經進行5次共35天的集訓，本週繼續於國立體育大學繼續操練，9月11日將二度前往南韓進行為期6天的移地訓練，返國之後就將直接投入杭州亞運。

亞運女足本次和泰國、印度同為B組，中華女足對泰國並不陌生，過去雙方9場交手，中華女足取得2勝2和5敗成績，而最近一次交手是2022年2月4日亞洲盃女足，當時我國以3：0擊敗泰國。至於中華女足與印度有過2次對戰，戰績為1勝1敗，最近一次對戰是2021年國際友誼賽，該場中華女足以0：1落敗。

面對印度與泰國兩名小組賽對手，總教練陳曉明認為，泰國是中華女足最主要的對手，兩隊實力相當，屆時比賽考驗球員的臨場發揮與戰術執行力，全力從小組賽突圍，目標晉級8強。

▲女足旅外國腳蘇育萱。（資料照／中華足協提供）
▲女足旅外國腳蘇育萱。（資料照／中華足協提供）

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