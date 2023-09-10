亞運倒數／中場大師溫智豪助陣中華男足　女足徵召4名旅外拚奪牌

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞運男足年齡限制為23 歲以下，加上 3 名超齡的球員，本屆男足由總教練陳俊明領軍，並以U24為班底，3名超齡球員分別是效力台電的邱育宏、AC Taipei的溫智豪，以及台中FUTURO的陳庭揚。
男足隊完整名單如下：邱育宏（超齡）、黃子銘、陳庭揚（超齡）、馮少祺、王義友、梁孟昕、林明偉、吳彥澍、林偉傑、蔡政儒、游耀興、溫智豪（超齡）、陳柏諭、王笙翰、馬良丞、秦文彥、涂紹捷、李冠霈、方立芃、劉智文、藍浩宇、賴柏綸。
亞運男足隊陣中黃子銘、林明偉、吳彥澍、游耀興、涂紹捷、馮少祺都是我國年輕潛力，此外，王義友則是效力德國地區聯賽SG Essen Schönebeck的旅外國腳，吳彥澍則在今年完成旅外夢，目前在中甲聯賽遼寧瀋陽城市足球俱樂部效力。
中華男足亞運首戰於9月19日下午4點於浙江師範大學東體育場對戰北韓，第二戰於9月21日下午4點面對印尼，第三戰於9月24日下午4點交手吉爾吉斯，比賽地點皆在金華體育中心體育場。
亞運男足已於7月底前往馬來西亞進行移地訓練，該移訓主要著重在戰術演練，以及加強球員的體能，本屆亞運男足與北韓、印尼和吉爾吉斯同分組，教頭陳俊明認為對戰吉爾吉斯會是關鍵的戰役。
陳俊明表示，小組賽每一支球隊的風格都不盡相同，尤其是北韓已經很久沒出來比賽，對球隊而言比較陌生，但若要爭取小組賽出線，面對吉爾吉斯的比賽將是最大關鍵。
旅外林欣卉、蘇育萱、程思瑜、丁旗入選 女足再挑戰登上頒獎台
中華女足小組賽首輪將在地點在溫州奧體中心體育場進行，中華女足於9月21日晚上7點30分首戰印度，接著於9月27日晚上7點30分對上泰國。
亞運女足22人完整名單如下：蔡明容、朱芳儀、李佩容、陳英惠、卓莉萍、許翊筠、王湘惠、吳愷晴、詹筆涵、陳燕萍、李綉琴、潘昕妤、李翊汶、鄧霈璘、林瓊鶯、藍昱絜、李翊瑄、賴麗琴、程思瑜（旅外）、林欣卉（旅外）、蘇育萱（旅外）、丁旗（旅外）。
本次有4名旅外球員入選，分別是丁旗、程思瑜、林欣卉、蘇育萱等，林瓊鶯則是相隔7年後再度重返國家隊，本次杭州亞運是陳曉明接掌中華女足的首次國際賽，表現值得令人期待。上一屆2018年雅加達女足中華女足拿下第四名，雖然錯失獎牌，但仍寫下20年最佳成績，今年杭州有望挑戰獎牌。
亞運女足隊積極備戰，從7月至8月已經進行5次共35天的集訓，本週繼續於國立體育大學繼續操練，9月11日將二度前往南韓進行為期6天的移地訓練，返國之後就將直接投入杭州亞運。
亞運女足本次和泰國、印度同為B組，中華女足對泰國並不陌生，過去雙方9場交手，中華女足取得2勝2和5敗成績，而最近一次交手是2022年2月4日亞洲盃女足，當時我國以3：0擊敗泰國。至於中華女足與印度有過2次對戰，戰績為1勝1敗，最近一次對戰是2021年國際友誼賽，該場中華女足以0：1落敗。
面對印度與泰國兩名小組賽對手，總教練陳曉明認為，泰國是中華女足最主要的對手，兩隊實力相當，屆時比賽考驗球員的臨場發揮與戰術執行力，全力從小組賽突圍，目標晉級8強。