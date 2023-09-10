全台通路激省／全聯日本冰棒17元　賣場洗衣精、衛生紙全買1送1

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進口甘藍（高麗菜）1.2公斤／顆，原價105元，特價75元
立頓日本進口冷泡茶／伯爵茶／梅果／風味紅茶，每包199元買1送1，平均單包99.5元
Daiichi咔咔剉冰棒，3入／包，單包原價99元，平均單包49.5
生活良好生切麻糬，60g x 3份／包，原價99元買1送1，平均單包49.5
🟡好市多．9月11日至17日
義美厚奶茶，946毫升x3瓶，原價149元，折扣30元，每組119元
超大熟蝦盤佐雞尾酒醬，原價819元／公斤，折扣100元，特價719元／公斤
綜合壽司組合19入，原價499元，折扣50元，特價449元
🟡家樂福．即起至9月12日
中興米-台灣滷肉飯，2.5g／包，原價258元買1送1，特價129元
一匙靈洗衣精瓶裝系列，3公升左右／瓶，特價139元
科田碧湖山觀光茶園，阿里山高山烏龍茶／金萱，原價499元／罐，買1送1，平均250元
🟡大潤發．即起至9月21日
舒潔洋甘菊抽取式衛生紙，90抽X10包／串，原價286元買1送1，平均每包143元
情人抽取式衛生紙，100抽X20包／串，原價378元買1送1，平均每包189元
皂福洗衣皂精補充包，一般／無香精，原價148元買1送1，平均每件74元
🟡愛買．即起至9月12日
comebuy冰棒系列，4支／盒，99元買1送1，平均單包50元
盛香珍巧克酥系列／法式葡萄派，原價79元買1送1，平均單包40元
🟡7-11．即起至9月12日
杜老爺曠世奇派，巧克力大雪糕3件99元（原價45元／件）
明治每日一杯牛奶霜淇淋，原價89元買1送1，平均單杯45元
9月10日限定，大杯思樂冰買1送1，原價39元／杯，平均單杯20元
🟡全家．即起至9月10日
特大杯冰椪柑／西西里／繽芒氣泡美式，原價80元買1送1
大杯鮮露青茶，原價40元買1送1
UCC赤濃醇黑咖啡，原價35元買1送1，平均18元
Light鹼性水，原價20元買1送1，平均10元
FMC芒果百香雪酪冰棒，原價40元買1送1，平均20元