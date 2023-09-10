慶祝兒子考上國立嘉義大學！鹽酥雞整年都買1送1　霸氣闆娘曝內幕

全台通路激省／全聯日本冰棒17元　賣場洗衣精、衛生紙全買1送1

▲全聯本週優惠登場，包括日本進口冰棒平均18元、進口高麗菜百元有找。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯本週優惠登場，包括日本進口冰棒平均18元、進口高麗菜百元有找。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

本週精選優惠登場，全聯有日本進口Daiichi咔咔剉冰棒，限時買1送1優惠，平均單支只要17元開吃，同時高麗菜價受到颱風影響飆漲，全聯也推出進口甘藍優惠百元內；家樂福有洗衣精買1送1優惠；需要補貨衛生紙的可以選擇大潤發，本週有多款衛生紙買1送1優惠。

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🟡全聯．即起至9月17日

進口甘藍（高麗菜）1.2公斤／顆，原價105元，特價75元

立頓日本進口冷泡茶／伯爵茶／梅果／風味紅茶，每包199元買1送1，平均單包99.5元

Daiichi咔咔剉冰棒，3入／包，單包原價99元，平均單包49.5

生活良好生切麻糬，60g x 3份／包，原價99元買1送1，平均單包49.5

▲全聯進口甘藍特價1顆75元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯進口甘藍特價1顆75元。（圖／記者鍾怡婷攝）
🟡好市多．9月11日至17日

義美厚奶茶，946毫升x3瓶，原價149元，折扣30元，每組119元

超大熟蝦盤佐雞尾酒醬，原價819元／公斤，折扣100元，特價719元／公斤

綜合壽司組合19入，原價499元，折扣50元，特價449元

🟡家樂福．即起至9月12日

中興米-台灣滷肉飯，2.5g／包，原價258元買1送1，特價129元

一匙靈洗衣精瓶裝系列，3公升左右／瓶，特價139元

科田碧湖山觀光茶園，阿里山高山烏龍茶／金萱，原價499元／罐，買1送1，平均250元

🟡大潤發．即起至9月21日

舒潔洋甘菊抽取式衛生紙，90抽X10包／串，原價286元買1送1，平均每包143元

情人抽取式衛生紙，100抽X20包／串，原價378元買1送1，平均每包189元

皂福洗衣皂精補充包，一般／無香精，原價148元買1送1，平均每件74元

🟡愛買．即起至9月12日

comebuy冰棒系列，4支／盒，99元買1送1，平均單包50元

盛香珍巧克酥系列／法式葡萄派，原價79元買1送1，平均單包40元

▲愛買COMEBUY冰棒買1送1；白米、行李箱也特價。（圖／翻攝自愛買官網）
▲愛買COMEBUY冰棒買1送1；白米、行李箱也特價。（圖／翻攝自愛買官網）
🟡7-11．即起至9月12

杜老爺曠世奇派，巧克力大雪糕3件99元（原價45元／件）

明治每日一杯牛奶霜淇淋，原價89元買1送1，平均單杯45元

9月10日限定，大杯思樂冰買1送1，原價39元／杯，平均單杯20元

🟡全家．即起至9月10日

特大杯冰椪柑／西西里／繽芒氣泡美式，原價80元買1送1

大杯鮮露青茶，原價40元買1送1

UCC赤濃醇黑咖啡，原價35元買1送1，平均18元

Light鹼性水，原價20元買1送1，平均10元

FMC芒果百香雪酪冰棒，原價40元買1送1，平均20元

▲全家康康五優惠開跑，氣泡美式、青茶都有買1送1活動。（圖／全家提供）
▲全家康康五優惠開跑，氣泡美式、青茶都有買1送1活動。（圖／全家提供）

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