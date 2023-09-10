南北天氣兩樣情！台中以南「午後小心大雷雨」 全台放晴時間出爐
先前登陸台灣的海葵颱風（國際命名：Haikui）在遠離後，替台灣留下不穩定的「低壓帶」環境，但台灣南北的天氣則因風向不同而有所差異，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今（10）日處於「南濕北乾」的態勢，台中以南在午後一定要留意「局部大雷雨」的出現，明（11）日低壓帶減弱後，各縣市天氣都會趨於穩定，僅剩山區有局部雨勢，近期也暫無颱風影響，下週都是少雨天氣。
記者張志浩/綜合報導
吳聖宇表示，今天低壓帶強度雖有減弱，但台中以南大致維持西南風，北部、東半部則是以東北風為主，因此在中南部仍是多雲、有短暫陣雨或雷雨的天氣，午後熱對流發展也較旺盛，有局部大雷雨出現的可能性，降雨甚至有機會延續到晚間，中南部的民眾外出活動要特別留意，並記得攜帶雨具。
吳聖宇說明，花東雲量也偏多，午後山區也會有雷雨的機會，並有局部較大雨勢，但降雨沒有中南部來得大。北部、東北部則因為環境空氣偏乾的影響，天氣就相對較好，主要唔遲晴到多雲，僅山區午後有些局部降雨的機會，雨勢也比較小，前往山區活動仍要留意午後的天氣變化情況。
吳聖宇補充，明天起低壓帶再減弱，大環境也轉變為東北風到偏東風為主，少了西南風帶來水氣，天氣會變得穩定許多，類似環境預估至少維持至週四（9月14日），週五至週末（9月15至9月17日）風向漸轉為東南到偏南風，午後雷雨範圍會比較擴大。
此外，短期間內沒有特別的天氣系統影響台灣，天氣較單純。天氣好轉，白天各地有陽光的情況下，溫度仍偏高，高溫普遍仍有攝氏31至33度，但因為環境風向帶來的濕度較低，感受上不會太悶熱，出現極端高溫的機會也較小，夜晚清晨的低溫則會低一點，中北部局部空曠地區甚至有機會降到攝氏22至23度，早出晚歸要開始留意溫差變化的情況。