朱立倫、金溥聰同框打破不合 侯友宜稱「都是老朋友」：氣氛融洽
國民黨總統參選人侯友宜昨晚邀請藍營14位執政縣市長餐敘，除侯友宜競選辦公室執行長金溥聰親自出席，也與曾傳不合的國民黨主席朱立倫同台，打破外界所揣測兩人心結。對此，侯友宜今（10）日受訪說，朱立倫、金溥聰本就常有聯絡，並強調大家都是老朋友，氣氛非常融洽。
記者翁子竣／台北報導
侯友宜於今年6月邀請金溥聰擔任競總執行長後，金溥聰曾提到他負責操盤，並比喻朱立倫為「球隊老闆」，遭揣測是有意明升暗降朱的角色。針對此說法，朱立倫則回應，大家應叫他總教練，不要叫老闆，而勝選是共同目標，「不會被見縫插針，也不要造成任何紛擾。」
不過，侯友宜昨與藍營縣市長餐敘，朱立倫、金溥聰也一同出席，兩人也被捕捉到頻頻咬耳朵，打破不合傳聞。侯友宜今上午受訪被問到，餐敘氣氛如何？他表示，選舉過程以來，朱立倫跟金溥聰常常有聯絡。他強調，選辦與黨的步驟一致，大家原本都是老朋友，「氣氛都非常融洽」，會在團結底下，攜手共同面對，並贏得勝選。
此外，苗栗縣長鍾東錦也參加餐敘，是否繼續爭取無黨力量，包括鴻海創辦人郭台銘支持？侯友宜說，他會團結所有力量，讓力量發揮到最大，讓弊案連連貪腐的民進黨政黨輪替，「讓我們來執政，讓台灣人民可以過好生活。」