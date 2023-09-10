有錢人出國都跟團！「日本豪華行程」曝光 司機打開小費傻眼了
一般出國旅遊分成自助旅行以及跟團兩種，通常為了自由度比較高又相對省錢，許多人都會寧願花大把時間來做功課安排行程。然而，近日在網路上有人熱議「有錢人為什麼都要跟團出國」，就引起不少討論。近日旅日達人林氏璧也跟上網路話題，結果貼文意外釣出「有錢人日本豪華之旅行程」，甚至連司機小費根本就是別人兩人至三人的旅費，讓不少人相當傻眼。
記者張嘉哲/綜合報導
旅日達人林氏璧日前在臉書貼文表示「前幾天有網友在討論說有錢人出國都跟團，走高價團這樣，沒錢的人才會自助，因為有錢人根本沒時間做功課什麼的，其實，還是要看是什麼程度的有錢人，因為有錢人當中更有錢的一群，他們是全程客製化包車，別人幫他把行程排得好好的，然後他還可隨意看心情更改行程，這些人當中，有錢任性恐怖的事蹟真的很多」。
而貼文留言中，也釣出知名粉專「美黛子遊日本」透露過去自己經手的包團行程：
一、8個人、4個晚上住宿報價320萬台幣，這是我最近包車訂單，這個報價已經幫客人爭取到一晚免費，所以嚴格上來說只是3晚的住宿費。
二、嫌坐車到目的地3個小時車程太久的老闆，堅決多付錢要我們趕快去訂一台直升機。
三、還有人付8萬日幣車費，請司機從二世谷開車來回外帶一碗「空」的味噌拉麵。
四、司機帶團結束，客人丟了一個信封給司機說：「我沒花完剩下的給你當小費」就走了，司機點了點有85萬日幣（約新台幣18萬元）。
種種事蹟讓網友全部看傻眼「我可以去當這些有錢人司機我真的沒關係，我不旅遊了」、「這裡的事蹟太屌了」、「大開眼界.....床墊是鑲金的嗎？三個晚上320萬台幣.....」、「貧窮限制了我的想像」、「我接受用85萬打我臉的方式給我」、「有85萬日幣...我可以接受用丟的」。
而林氏璧也表示，貧窮限制了我們的想像，有錢人的快樂往往就是這麼樸實無華且枯燥，不過跟團或自助都可玩得很省錢或奢侈，跟團有便宜團、有高價團，自助完全就掌控在你手裡，沒有自助就一定花的錢比較少，「我通常自助旅行回來，都不是很敢看信用卡帳單。」