▲6旬男術後嚴重漏尿　求助G動椅強化盆底肌

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術後尿液滴不停 G動椅復健大改善60多歲陳先生4月中旬在台北接受達文西攝護腺根除手術，術前已知可能會有尿失禁後遺症，當尿管拔除發現不自主嚴重漏尿時，仍讓他相當徬徨，坦言雖有心理建設，但「尿就像水龍頭般關不緊」，導致初期僅能依賴紙尿褲，乾脆請假在家不敢上班。之後，陳先生透過花蓮門諾醫院引進的G動椅復健，經過連續3個月、每週2次治療，讓原本每天約8百公克的漏尿量降至不到30公克，並從紙尿褲換成漏尿墊片，改善程度相當明顯，現在已經重返職場。
每次治療時間約28分鐘，療程並未感到不適，經過幾次適應及在治療師的輔助下，逐步增加強度，聚焦刺激在盆底肌的正確位置上，深淺層肌肉感覺就像被抓提起，會有不同頻率、幅度的收縮，希望持續透過電刺激配合自主運動訓練積極復健，早日擺脫尿失禁困擾。
刺激骨盆肌肉 解決漏尿問題物理治療師說，G動椅主要是利用高強度聚焦電磁技術，刺激骨盆底深層肌肉，透過療程的收縮刺激，恢復骨盆底區域的神經肌肉控制能力，目前主要用來強化盆底肌及漏尿治療，改善尿失禁患者的生活品質。G動椅屬非侵入性療程，可穿著衣褲使用，患者只要坐上儀器，由治療師協助調整位置及機器頻率、強度與幅度收縮即可。
透過被動外力刺激，而達到肌肉恢復收縮的功能，並搭配機器療程以外的自主核心肌群訓練衛教，積極復健下多半能改善漏尿狀況，呼籲民眾若有相關尿失禁症狀，千萬不要覺得隱諱不敢就醫，及早發現及早治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59178
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