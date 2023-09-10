習近平傳在北戴河被中共元老罵翻！矢板明夫列「疑點」：不太真實

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不過矢板明夫表示，雖然他沒有採訪今年的北戴河會議，沒有第一手資料，但以多年從事中國報導的經驗來分析，他認為這篇報導有很多地方看起來不太真實。
矢板明夫認為，共黨元老召開「會前會」這件事可能性不大，原因在於中共是一個金字塔型的組織，每一個元老都屬於不同的黨支部或黨組織，除非是黨中央授權參加的政治局擴大會議，否則有意見時只能在自己所屬的黨組織內逐級向上反應。
矢板明夫進一步指出，若是沒有按照組織程序私自召開會議，並指定代表向內最高領導反映問題，是非常嚴重的無組織、無紀律的表現，幾乎相當於「政變」，若發生此事，幾乎就相當於中共已經開始失控。
矢板明夫提到，若共產黨組織失控，一定會有很多跡象顯現，不可能到現在全球還只有一家媒體有報導、其他媒體卻沒跟進。他同時也回憶，當時在北京跑新聞時，經歷過很多重大的獨家報導，如果這個獨家報導是正確的、真實的，那麼，在幾天之內，全世界的主要媒體一定會很快跟進、並且更新內容；如果一個多星期以上，沒有一家其他媒體媒體確認報導真實性，只是把最早的那篇報導「傳來傳去」，新聞真實性就值得懷疑。
矢板明夫最後強調，判斷新聞真偽還有一個基準，如果一個重大新聞細節太多、太詳細，就值得懷疑。像是該文章連習近平和親信幕僚的私密談話都寫了出來，不免讓人覺得不太真實。習近平政權目前在在外交、國防、經濟都陷入了困境，不能排除某些共產黨內部人士會故意放出來一些假消息，混淆視聽。