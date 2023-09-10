民眾要貸款卻變成車手　警依詐欺現行犯逮捕

沒收入要貸款，可能沒借到錢又被送辦！１名盧男經濟不穩想貸款，在網路找到貸款專員LINE後，對方表示盧男的金流不穩，可先匯一筆錢到他帳戶做假紀錄好讓銀行順利核貸，盧男再把這筆匯到對方另一個帳戶即可，盧男不疑有他前往銀行照做，行員判斷來源可能有問題而報警，警方到場後當場告訴盧男這樣是提領贓款的車手行為，警詢盧男後依詐欺現行犯逮捕。
記者郭凱杰／高雄報導
112年9月8日14時許，鳳山區中山西路某銀行報案稱有男子要提領新台幣38萬元做裝潢使用，忠孝派出所員警到場詢問盧男匯款人是誰，盧男一下子說是阿姨，一下子又說是朋友，經查詢才發現匯款人是遭詐騙才匯了45萬元到盧男帳戶，警方當場告訴盧男這樣是提領贓款的車手行為。
員警當場告知這個就是標準的求職、貸款詐騙，對方利用不知情的民眾帳戶當成人頭，讓被害人轉進後又轉到詐騙集團帳戶或者當面交付給同夥。盧男後悔地表示，當時沒有想太多，只是想貸款卻變成詐騙提領車手，該案也順利地將被害人匯款的45萬元完整凍結及歸還，警詢後盧男依詐欺現行犯逮捕並帶返所偵辦。
警方呼籲貸款詐騙案件層出不窮，許多看似簡單便捷的網路貸款，卻可能暗藏騙局，切記不要隨意將銀行帳戶提供他人使用，更不可替他人提領來路不明款項，以免淪為詐騙集團的車手而得不償失。