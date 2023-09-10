周貶1.47角！新台幣能否重返31字頭 專家點出關鍵因素
美元指數站上105，亞洲主要貨幣兌美元趴倒，新台幣兌美元在中央銀行放手之下，也貶破32元整數關卡，周五9月8日收在32.008元，不僅連續6個交易日收貶，更創10個月新低價，周貶1.47角，周貶幅0.461%。至於「32元」會不會成新台幣的新常態？有可能重返「31字頭」嗎？外匯專家受訪時指出，接下來台股走向是關鍵，人民幣的走勢也會牽動新台幣，兩者應是今年底前匯價最重要的觀察點，但還不至於貶到去（2022）年底的32.3元，除非美元指數站上106。
記者顏真真／台北報導
美元指數續強，更站上105，也使得亞幣表現仍舊疲弱，日圓兌美元已快貶破148，未見日本央行有實質進場干預動作，離岸人民幣兌美元同樣也貶到7.365價位，新台幣也承壓，加上台股也無力，央行也不得不放手，只能順勢讓新台幣貶破守了許久的32元整數關卡，9月8日周五收32.008元，貶1.3分。但累計1周下來，新台幣仍貶值了1.47角，並貶破了央行「32元」防線。
至於新台幣「32元」是否成新常態？有可能回到「31字頭」嗎？匯銀人士接受《NOWnews今日新聞》採訪指出，接下來台股走向是關鍵，人民幣的走勢也會牽動新台幣，兩者應是今年底前匯價最重要的觀察點，但預估新台幣兌美元還不至於貶到去（2022）年底的32.3元，除非美元指數站上106。
台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受訪時也表示，人民幣當然會影響新台幣走勢，畢竟中國是台灣第一大出口國，新台幣今年3月以來相對走貶，也與人民幣走貶有關，如今在日圓、人民幣都貶的情況下，亞幣也就跟著競貶。
至於人民幣還會再貶嗎？他認為，除非美元太強，若美元指數站上在106以上，大家應該都躺平，但目前看來美元漲到105也差不多，波段滿足點已夠，況且美國3大隱憂仍存在，不利美元表現。如果美元不再那麼強，亞幣是可能收回失土，他預估，人民幣貶勢應該接近尾聲，尤其中國8月出口衰退幅度也改善至個位數，接下來又是出口旺季，若出口稍觸底反彈，人民幣匯價也有機會回升。