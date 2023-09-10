原住民日 高市警局原警親子活動 林炎田鼓勵返鄉服務
高市警局為響應原住民族日以及增進原住民員警親子間的交流與互動，特別於橋頭糖廠舉辦「112年高雄市政府警察局原住民員工推展原住民族傳統文化及親職(子)活動」。局長林炎田除肯定原住民同仁為警察團隊不可或缺的優秀成員拔擢具原住民身分優秀同仁擔任重要幹部外，也鼓勵原住民員警優先返回原鄉服務。
記者郭凱杰／高雄報導
另針對原住民同仁在族人歲時祭儀時期如阿美族豐年祭、排灣族小米收獲祭等提供假期，並且定期辦理「原警」座談會，傾聽原住民同仁的心聲，繼以提供更優質的工作環境。
活動當天原住民族委員會副主委鍾興華、高雄市原住民籍議員王義雄、陳幸富、范織欽也都到場共同參與，活動內容有參觀已有百年歷史的台灣糖業博物館「橋頭糖廠」，徜徉於園內的歷史古蹟及體驗豐富的自然生態，結合在地特色，近百名員警及眷屬歡渡一個充滿濃厚歷史色彩的親子活動。
活動中除宣導原民社會福利政策及各項權益外，現場主持人以輕鬆、活潑的主持風格，熱絡氣氛。該局警察同仁所組成之「Ki Sa Mu La原住民警察樂團」熱情演出，樂團成員有彈吉他手、有打非洲鼓，搭配輕快活潑、熱情音樂，以清亮厚實的嗓音唱出渾然天成的原住民組曲。