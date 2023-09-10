時髦女深夜徘迴對決正妹女警　名牌包藏毒遭逮

日前一名穿著打扮時髦的女子深夜在超商前形跡可疑，正巧被不久前也剛逮捕到有4條通緝案在逃男子的新北市警察局保安大隊第二中隊第三分隊警員許恬恬遇上，女警上前與該女對話查驗身分，並在該女從名牌包內翻找證件時眼尖看到裏頭疑似毒品的夾鏈袋，盤查後果然搜出毒品海洛因6包、安非他命2包、毒咖啡包14包、搖頭丸1顆及毒品吸食器等，偵訊後依違反毒品危害防制條例罪嫌移送新北地檢偵辦，後續將再追查溯源。
記者吳嘉億／新北報導
新北市警察局保安大隊第二中隊中隊長林和田表示，警方6日晚間23時多巡邏到新北市三重區環河南路時，發現穿著打扮時髦的32歲蕭姓女子深夜在超商前徘徊，警車靠近超商時該女突然神色緊張、一臉不安地左顧右盼，員警察覺異狀隨即上前盤查，女子不願意配合，連自己的身分證字號也隨意地快速唸過，便要求其提供證件確認身分，該女卻謊稱沒帶證件，還說是因為警方盤查被嚇到，最後才吞吞吐吐慢慢翻找背包。
警方看到疑似毒品的夾鏈袋後，隨即要求主動交付可疑物，蕭女眼見自己藏不住、躲不過了，只好摸摸鼻子認栽配合盤查，共計在女子後背包及隨身包包中查獲毒品22包，數量可說不少，不排除蕭女除自己施用外，還可能有販售給其他人，隨即逮捕帶回警隊偵辦。
長相可愛、聲音甜美的女警許恬恬，警專第30期畢業，過去曾在樹林分局交通分隊、樹林派出所、彭厝派出所、偵查隊任職，經常查獲不少嫌犯及案件，登上新聞版面，日前也才因以甜美娃娃音讓背負4條通緝案在身的男子誤以為是有女子要搭訕他，屢屢破獲毒品、通緝等案，在警界已是響噹噹的人物，其私下遊玩與生活照也是網路上網友熱搜跟討論的焦點。
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