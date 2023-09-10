梁朝偉想上車躲記者！被劉嘉玲「抓住衣角」 影帝乖乖站好拍照
國際影帝梁朝偉與愛妻劉嘉玲結縭15年，劉嘉玲不僅是他的靈魂伴侶也是掌管大小事的經紀人，8日梁朝偉帶著威尼斯影展終身成就金獅獎凱旋而歸，大批媒體守在香港機場，沒想到，梁朝偉一見到鎂光燈疑似社交恐懼症發作，低頭就想奔上保母車，劉嘉玲見狀當場抓住老公衣服，梁朝偉立刻站定，乖乖讓攝影記者拍照，逗趣一幕全被捕捉。
記者楊穎軒／綜合報導
曝光的影片，手拿金獅獎座的梁朝偉，一出機場大門僅向媒體鏡頭揮了幾下手，雙腳沒有停下，快步往保母車的方向走，這時一旁劉嘉玲的手突然伸往梁朝偉背後，捏住老公的牛仔襯衫衣角，並主動轉向媒體露出燦爛笑容，梁朝偉意識到後張了一下嘴，也跟著面對記者，讓大家拍好拍滿，隨後接受訪問。
網友看了短片紛紛留言：「笑死我了，這倆口子一個社恐一個社牛」、「我想回家，不，你不想」、「她早知道要跑了，提前拽住」、「真的好好笑，像家長帶著小孩子」、「社恐星人報到」、「劉嘉玲一定覺得老公特別可愛」！
劉嘉玲日前在主持的新節目《出發吧路即生活》上，詢問與夫妻倆認識十幾年的閨密上山詩鈉「妳覺得他（梁朝偉）社恐嗎？」上山詩鈉搖頭說「我不覺得，他OK啊」，劉嘉玲也附和「我覺得他不是社恐，他是內向，如果有適合的朋友，他會聊很多、很健談」，上山詩鈉補充說：「停不下來！」