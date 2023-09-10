吳慷仁日本遇地鐵驚魂！直擊路人暈倒 急按求救鈴：差點獻出熱吻
金鐘影帝吳慷仁到日本旅遊，過程驚險不斷，從第一天抵達東京就搭錯車，差點去了橫濱，還在日本地鐵上遇到老伯突然暈倒，趕緊按下列車上的SOS按鈕求救，所幸當事人沒有大礙，讓吳慷仁虛驚一場，笑說「當下本來以為要獻出日本的初吻」，驚險過程如拍戲一般，粉絲則笑說他的魅力太強，讓日本路人也受不了。
記者江芷稜／綜合報導
吳慷仁在臉書分享旅遊心得，他9月6日飛往日本，一下車就走錯路，差點搭車去到橫濱，趕緊折返回歸正確路線，他透露這次只去3天，除了品嘗當地美味的蕎麥麵、滿足購物欲望，還開了幾個工作會議，收穫非常豐富。不過這次身邊沒有「小姐姐」邵雨薇陪伴，讓期待他們甜蜜放閃的粉絲略為失望。
這趟行程充滿波折，吳慷仁在日本第一次遇到颱風，還發生了一場地鐵驚魂，一位老伯突然在他眼前昏倒，瞬間垂直倒地，他急著大喊「嗨呀庫」（快一點），一邊比叫其他人按車廂的SOS鍵，「當下本來以為要獻出日本的初吻去急救，但還好他自己突然醒來……意外的突發狀況也太戲劇化。」
他感嘆平安就是福，幽默表示「可能我的磁場太強影響了阿伯」，逗得網友哈哈大笑，留言「所以下次我要假裝昏倒」、「阿伯內心OS：你倒是親啊，我還要躺多久」、「阿伯應該是看到你太帥，暫時昏倒一下」，還有粉絲表示在日本逛街巧遇吳慷仁，難得開心互動，對影帝的親民態度印象深刻。