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吳慷仁日本遇地鐵驚魂！直擊路人暈倒　急按求救鈴：差點獻出熱吻

▲吳慷仁在日本地鐵遇到老伯暈倒，急按SOS鈴求救。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲吳慷仁在日本地鐵遇到老伯暈倒，急按SOS鈴求救。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）

記者江芷稜／綜合報導

金鐘影帝吳慷仁到日本旅遊，過程驚險不斷，從第一天抵達東京就搭錯車，差點去了橫濱，還在日本地鐵上遇到老伯突然暈倒，趕緊按下列車上的SOS按鈕求救，所幸當事人沒有大礙，讓吳慷仁虛驚一場，笑說「當下本來以為要獻出日本的初吻」，驚險過程如拍戲一般，粉絲則笑說他的魅力太強，讓日本路人也受不了。

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▲吳慷仁和邵雨薇交往至今感情穩定，也不時會在社群平台上放閃，他昨日透露，邵雨薇在法國還不忘幫他追星，傳了韓國女團「NewJeans」成員Haerin代言照給他。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲吳慷仁（右）和邵雨薇都很熱愛旅行，不過這次身邊沒有女友的身影。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲吳慷仁表示必要時會提告匿名爆料者。（圖 ／吳慷仁臉書）
▲吳慷仁經常在臉書分享日本旅遊心得。（圖 ／吳慷仁臉書）
吳慷仁在臉書分享旅遊心得，他9月6日飛往日本，一下車就走錯路，差點搭車去到橫濱，趕緊折返回歸正確路線，他透露這次只去3天，除了品嘗當地美味的蕎麥麵、滿足購物欲望，還開了幾個工作會議，收穫非常豐富。不過這次身邊沒有「小姐姐」邵雨薇陪伴，讓期待他們甜蜜放閃的粉絲略為失望。

▲吳慷仁搭錯車差點去到橫濱，還第一次遇到颱風天。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲吳慷仁搭錯車差點去到橫濱，還第一次遇到颱風天。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
這趟行程充滿波折，吳慷仁在日本第一次遇到颱風，還發生了一場地鐵驚魂，一位老伯突然在他眼前昏倒，瞬間垂直倒地，他急著大喊「嗨呀庫」（快一點），一邊比叫其他人按車廂的SOS鍵，「當下本來以為要獻出日本的初吻去急救，但還好他自己突然醒來……意外的突發狀況也太戲劇化。」

▲吳慷仁在臉書分享美味的蕎麥麵。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
▲吳慷仁在臉書分享美味的蕎麥麵。（圖／翻攝自吳慷仁臉書）
他感嘆平安就是福，幽默表示「可能我的磁場太強影響了阿伯」，逗得網友哈哈大笑，留言「所以下次我要假裝昏倒」、「阿伯內心OS：你倒是親啊，我還要躺多久」、「阿伯應該是看到你太帥，暫時昏倒一下」，還有粉絲表示在日本逛街巧遇吳慷仁，難得開心互動，對影帝的親民態度印象深刻。

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