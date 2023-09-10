郭台銘主張與中國談判！智庫憂：若郭當選總統 對美國利益最危險
鴻海集團創辦人郭台銘宣布獨立參選總統，不過根據美國之音報導，有美國智庫認為，從美國利益角度而言，與其他三位候選人相較，郭台銘的勝選將是對美國利益「最危險的結果」，不過郭台銘加入選戰也可能造成非民進黨支持者的分裂，這將增加民進黨參選人賴清德的當選機會。有分析人士說，除非中國對台灣有負面作為，否則兩岸政策應該不會像2020年一樣成為大選主要議題。
記者何哲欣／台北報導
總部在華盛頓的美國戰爭研究所(ISW)在8月31日的《中國-台灣週報》(China-Taiwan Weekly Update)中分析了郭台銘參選對台灣選舉可能帶來的影響，並介紹了四位候選人在兩岸關係及美台關係的主要政見，以及中國共產黨可能用來槓桿施壓每一位候選人的做法。
根據美國之音報導，戰爭研究所指出，郭台銘加入台灣總統選舉「可能進一步分裂非民進黨選票，從而增加賴清德贏得選舉的機會」，並稱中共官媒《環球時報》就哀嘆說，郭台銘的參選將導致反民進黨的選票分裂，而在郭台銘加入前，國民黨的侯友宜在8月下旬的民調中已經低於民進黨候選人賴清德30個百分點，郭台銘吸引的支持者來自國民黨，這表示他投身選舉將傷及國民黨總統參選人侯友宜的勝算。
戰爭研究所說，從美國利益的角度來看，郭台銘的勝選是最危險的結果。這是因為郭台銘提出了與中華人民共和國談判、但卻可能損害中華民國主權的最具體步驟。