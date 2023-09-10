結合聲、光、舞、影古禮 新北祭孔大典展多元藝術敬師禮
至聖先師孔子2573週年誕辰及教師節將至，新北市政府教育局與中華民國三一寰宇文化協會今（10）日合辦孔子誕辰暨2023年教師節敬師禮，全國首創以古禮結合音樂、舞蹈、戲劇、燈光、影像等藝術演出的祭孔大典，現場超過2千人參與，共同體驗大型美感盛宴，展現多元藝術的敬師禮。
記者吳嘉億／新北報導
祭典由新北市副市長劉和然擔任正獻官，教育部次長林騰蛟、教育部前部長吳清基等受邀上香祭拜。劉和然表示，孔子「制禮作樂」教化世人，本次跳脫傳統嚴肅的祭典，以「禮樂」型式貫串設計，運用古禮、歌詠、舞韻呈現孔子的教育情懷，表達對孔子崇敬追念的心意。
新北市政府教育局表示，從舞臺到燈光、影像、舞蹈、音樂及服裝設計皆由設計師、老師操刀打造獨具風采的祭孔大典；除了打造360度環型、12公尺高巨幅孔子像及以水墨畫作品鋪設舞台地板外，祭壇兩側的影像布幕，在儀式進行中還以動態影像配襯典雅歌詞，加上學子音樂跟舞蹈的表演，為靜態儀式注入動態的視覺饗宴，傳達學子緬懷孔子的心意。
新北市政府教育局表示，活動融入現代舞臺表演的元素來活化，打造一場莊嚴華美的藝術饗宴，讓民眾及後學除了能體驗隆重莊嚴的儀式流程外，還能感受表演藝術的綜合呈現，期待以藝術教育的方式，將孔子的精神廣為傳播。