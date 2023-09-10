開車族看過來！中油明起國內汽油調漲0.4元、柴油調降0.2元
台灣中油公司宣布，自明（11）日凌晨零時起汽油調漲0.4元、柴油調降0.2元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升31.6元、95無鉛汽油每公升33.1元、98無鉛汽油每公升35.1元、超級柴油每公升29.1元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收1.6元及3.1元。
記者顏真真／台北報導
台灣中油說明，本週受沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國延長額外減產期間至年底，與美國就業趨緩強化暫停升息的預期等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲3.93美元，新台幣兌美元匯率貶值0.083元，國內油價依公式計算漲幅為3.84%。
因此，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲2.0元及2.9元，但台灣中油指出，為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽、柴油各吸收0.2元及1.7元，吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅及第二階段吸收50%調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收1.4元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收1.6元及3.1元，國內汽油實際每公升調漲0.4元、柴油調降0.2元。
台灣中油說，本週依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整的1.6元及3.1元均由台灣中油吸收，累計112年至8月底止，台灣中油共吸收約63.92億元。