中市汽機車共享停車格　紓解停車困擾

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交通局長葉昭甫表示，為滿足民眾停車需求，除了公私立停車場、路邊停車格供應車格之外，停車熱區通常以商場或住宅區需求量較大，土地寸土寸金，開發新停車場域不易，交通局將「共享」理念化為行動，盤點台中市路邊停車空間，依區域性路邊停車特性、車格使用效率及當地商辦或住宅等停車使用型態等面向進行規劃，逐步實施路邊汽機車共享車格。
葉昭甫指出，交通局評估適合試辦汽機車共享停車位的道路，試辦地點獲民眾肯定，尤其住宅區與商業區，汽機車停放的對象與高峰期不同，冷門與熱門時段，以「共享」互相因應，擴大停車格使用績效，明顯改善不同時段的停車民眾需求。
葉昭甫強調，民眾已漸熟悉運用共享車格，包含在北區科博館周邊博館路上已規劃小汽車與大客車的共享車位，另西屯區福安郵局(福順路318號)前也有汽車與機車的共享車格，此次再新增西區市府路台中州廳前、民生路、西屯區的福雅路、永福路等4處路邊共享車格點位，目前提供小汽車與大客車共享車格1處、汽機車彈性停車的共享車格5處，全市合計有6處共享車格，民眾停車更便利。
民眾如何知道那些汽機車停車格是「共享停車位」？交通局說，規劃路邊共享車格時，台中市停車管理處會在共享車格旁設立告示牌，標記汽、機車可停放時間(如週一至週日，07-20機車專用；20-07汽車專用)，並於機車格內加繪藍色標線，特別加註「共享車格」字樣，車格外側明確標示汽車、機車之停放時間，讓民眾能清楚辨識共享車格可停放的車種和停放時間。
葉昭甫指出，停車位難求一直是高速發展與人口密集度高都市的問題，共享車格試辦若成效良好，民眾接受度高且有地方共識，後續會增加試辦「汽機車共享車格」的地點，經邀集相關單位進行會勘評估後，於夜間機車停放需求較低的路段開放機車格供汽車停放，以提升整體停車