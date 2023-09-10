講錯選區地名緣由、扯鄭成功　蔡壁如澄清口誤：我會在這繼續生根

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蔡壁如接著稱讚起大甲芋頭綿密香甜，並說賣芋冰的老闆告訴她，甲安埔（大甲、大安、外埔）地區的大甲溪、大安溪的水非常乾淨，「清水的上面有一個鐵砧山對不對？有一支劍插在那裡，那是誰插的。欵～鄭成功，鄭成功登陸台灣之後，他在找水源，有一天來到清水，他發現很淺的地方就可以拿到很清澈的水，他在鐵砧山插劍，所以清水的地名是這樣來的」。
蔡壁如的發言很快在網路發酵，網友批評「我在地人都不知鄭成功來過清水」、「好想認識芋冰老闆」、「鐵砧山在大甲與外埔交界好嗎？」「大甲跟清水差得有點遠耶」、「把鄉野傳奇當正史講，要不要扯嘉慶君遊台灣啊」、「她是真心想選嗎？」
根據清水區公所網站，清水昔稱「牛罵頭」，地名來自平埔族Gomach音譯，因鰲峰山麓下「埤仔口」有一靈泉清澈可鑑，日治時期大正九年（1920）改名「清水」。至於和鄭成功有關的，是大甲鐵砧山上的劍井傳說。
蔡壁如競選團隊昨晚強調，她是一時緊張才口誤。蔡壁如今（10）日上午自錄影片說明，指昨天沒表達得很清楚，她致詞時是要說，雪山流下來的水非常清澈乾淨，在日據時代發現清澈泉水，所以改名為清水；清水的上面就是大甲、上面有座鐵砧山。
蔡壁如強調，清水有鰲峰山、大甲有鐵砧山，這兩個地方她都常去，她很喜歡台中海線人文風情，海線是很棒的地方、非常宜居，「我想我會在這裡繼續生根。」