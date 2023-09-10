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講錯選區地名緣由、扯鄭成功　蔡壁如澄清口誤：我會在這繼續生根

▲民眾黨中一選區立委提名人蔡壁如在致詞時講錯選區地名由來，被網友嘲笑。（圖／蔡壁如辦公室提供，2023.09.09）
▲民眾黨中一選區立委提名人蔡壁如在致詞時講錯選區地名由來，被網友嘲笑。（圖／蔡壁如辦公室提供，2023.09.09）

記者顏幸如／台中報導

民眾黨總統參選人柯文哲昨晚在大甲進行第一場「廟口開講」，中一選區立委提名人蔡壁如在致詞時，提到清水的地名來自鄭成功插劍找水源、上面還有鐵砧山，被網友嘲笑「清水、大甲傻傻搞不清楚」、「連唬爛的傳說都拿來講」。蔡壁如今表示，當時要表達的是清水上面是大甲、大甲有座鐵砧山，她非常喜歡台中海線人文風情，會在這裡繼續生根。

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柯文哲全國第一場「廟口開講」，為了拉抬立委提名人蔡壁如的選情，昨晚在大甲鎮瀾宮停車場舉行，500多支持者穿著雨衣全程支持。原本和台中海線沒淵源的蔡壁如，致詞時特別提到「我為什麼來這裡選？因為主席說黨員應該到地方生根、傾聽百姓聲音」。

蔡壁如接著稱讚起大甲芋頭綿密香甜，並說賣芋冰的老闆告訴她，甲安埔（大甲、大安、外埔）地區的大甲溪、大安溪的水非常乾淨，「清水的上面有一個鐵砧山對不對？有一支劍插在那裡，那是誰插的。欵～鄭成功，鄭成功登陸台灣之後，他在找水源，有一天來到清水，他發現很淺的地方就可以拿到很清澈的水，他在鐵砧山插劍，所以清水的地名是這樣來的」。

▲柯文哲全國第一場「廟口開講」昨在大甲舉行，拉抬立委提名人蔡壁如的選情。（圖／蔡壁如辦公室提供，2023.09.09）
▲柯文哲全國第一場「廟口開講」昨在大甲舉行，拉抬立委提名人蔡壁如的選情。（圖／蔡壁如辦公室提供，2023.09.09）
蔡壁如的發言很快在網路發酵，網友批評「我在地人都不知鄭成功來過清水」、「好想認識芋冰老闆」、「鐵砧山在大甲與外埔交界好嗎？」「大甲跟清水差得有點遠耶」、「把鄉野傳奇當正史講，要不要扯嘉慶君遊台灣啊」、「她是真心想選嗎？」

根據清水區公所網站，清水昔稱「牛罵頭」，地名來自平埔族Gomach音譯，因鰲峰山麓下「埤仔口」有一靈泉清澈可鑑，日治時期大正九年（1920）改名「清水」。至於和鄭成功有關的，是大甲鐵砧山上的劍井傳說。

蔡壁如競選團隊昨晚強調，她是一時緊張才口誤。蔡壁如今（10）日上午自錄影片說明，指昨天沒表達得很清楚，她致詞時是要說，雪山流下來的水非常清澈乾淨，在日據時代發現清澈泉水，所以改名為清水；清水的上面就是大甲、上面有座鐵砧山。

蔡壁如強調，清水有鰲峰山、大甲有鐵砧山，這兩個地方她都常去，她很喜歡台中海線人文風情，海線是很棒的地方、非常宜居，「我想我會在這裡繼續生根。」

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