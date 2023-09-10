中市神岡文化季　體會在地「客底」文化

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市府客委會主委江俊龍表示，客家族群是台中的重要族群，市長盧秀燕十分關懷客家族群權益、強化客語教育，漸進推動客家主流化。昨日盧市長親自率領市府團隊及偏鄉學生、新住民姐妹，與桃園市長張善政及其市府團隊進行城市教育文化交流，並大力推薦台中客家展區。9月18日市府更將正式啟動跨局處會的客家事務推動小組，推動客家文化在都會和客庄的保存發揚工作。
江俊龍說，活動場地「社口林宅」是台中市的市定古蹟，也是神岡「新廣」源起客籍先賢的故居，林氏祖籍為廣東省惠州府陸豐縣，即今所謂的「海陸客」；非常感謝林氏第20代後裔林克新老先生熱心參與推廣，提供如此富有歷史文化意義的場地，不僅讓市民朋友有機會踏入古蹟，拉近民眾與歷史文化的距離，也展現客家族群熱情好客的文化傳統。
市府客委會說明，神岡地區有17%的客家人口，還有很多「客底」的客家後代；透過多元文化教育與在地參與，讓市民瞭解家族根源及對地方開墾的貢獻，以多重認同取代單一認同，而能在認識客底文化特質後，增進客底與客家族群在文化上的互動交流。
神岡區長梁益明表示，邀請大家共同體會在地「客底」文化，除聆聽耆老話從前外，更以客家宅邸生活為元素發想，籌劃宅第「客」裏、宅第「窗」裏、宅第風情、宅第「藝」站及講客小學堂等五大單元，透過手作體驗及表演藝術來呈現客家生活美學，深層體會客家多樣性文化內涵，喚起在地客家意識。