現場直擊／虎斑貓阿花得救了！受困大直民宅3天 飼主擁愛貓超暖
台北市中山區大直街日前因為「基泰建設」施工不慎，導致連棟的住宅傾斜、坍塌，其中一棟民宅更是1樓直接變成「地下室」，所幸無人傷亡。不過，當時一位一樓屋主家的虎斑貓「阿花」卻因為塌陷困在其中，經過三天的搶救後，今（10）日終於與飼主重逢，《NOWnews》也在現場直擊飼主與貓貓緊擁的感人時刻。
記者張嘉哲、葉政勳/綜合報導
日前在大直民宅坍塌之後，一名網友在臉書上發文表示「家貓阿花在大直民宅塌陷時失蹤了！」表示當時候工地主任要求叔叔撤離時，叔叔一直呼喊阿花，但是阿花一直都沒有出現，加上叔叔行動不方便、堂妹也不在家，工地主任又要求叔叔趕快離開，因此只能先撤出，結果不料才撤出沒多久，房子慢慢塌陷，並不知道阿花的生死如何，希望附近的浪貓、浪爸們如果有看到阿花身影可以協助聯絡事宜。
然而，根據現場人員說明，由於當時後房屋塌陷，一樓已經變成地下室，在週五的時候放置誘捕龍卻無果，今（10）日清晨將一樓的門破壞掉之後，再度放置誘捕龍，終於今天上午在10點左右，虎斑貓「阿花」終於進籠，困在坍塌的民宅3天驚魂記這才結束。
《NOWnews》記者也在現場直擊飼主與自己的愛貓重逢那一刻，飼主與愛貓緊擁並且給予「寵愛摸摸」，畫面相當感人。北市都發局長王玉芬也表示，小花在救援過程中非常的乖，第一時間救出來也有給予餵食，目測身體狀況應該是良好。