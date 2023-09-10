基泰大直建案基地塌陷！鄰損保險不夠賠付　銀行往來情況也曝光

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此外，由於營建案造價高昂，一般營造綜合險保額較高有數億或數10億元，但營造過程中，若對鄰近房屋造成的損害，也就是「鄰損」則沒在保障範圍內，業者得另外額外附加「第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款」。
只是，建築業者會依據建案鄰近房屋的狀況，決定投保金額，由於鄰損附加條款再保不承接，由產險公司自行承擔風險，加上多數業多數業者都是「保心安」，因此，保額都不高。據產險業者說法，第3人建築物龜裂、倒塌責任附加條款，保額為單一事故最高理賠500萬元也就是說，這次基泰建設大直建案事故造成的所有鄰損，理賠金額合計最高可能不會超過500萬元。
除了「基泰大直」建案保險理賠引發關注，基泰是否有足資金賠付？同樣受人矚目。據悉，基泰目前在銀行體系可動用額度為111.38億元，扣除已動撥及還款的部分，實際餘額為58.48億元。從基泰2022年的年報也可看到，與土地及建築融資往來銀行包括台灣銀行、台北富邦銀行、第一銀行、台新銀行、凱基銀行；權金金融資及建築融資則有元大銀行；周轉金融資則有台灣銀行、彰化銀行、台中商銀、台銀、第一銀行、合庫銀行、上海銀行、兆豐銀行、遠東銀行、新光銀行；餘屋融資有台灣銀行、國泰世華銀行、上海銀行國泰世華銀行、板信銀行、陽信銀行、玉山銀行、汐企農會、星展銀行。
另外，基泰建設公告的2023年第2季合併財報也有揭露，基泰連同子公司君匯開發公司與京匯開發公司與台灣銀行等7家銀行有一筆聯貸案，總額度為新台幣76億元。
據了解，這次「基泰大直」建融案，也由台銀給予約5億元建築融資，而且會根據施工進度撥款，目前動撥約8千萬元。但基泰因自身施工出問題，必須投入更多資金興建，基泰建設恐怕得動用自有資金。而在這次事件發生後，台銀也很重視，對基泰授信往來也將更謹慎。據悉目前基泰在台銀共設有2個信託專戶，一個是不動產開發信託專戶，另一個則是預收款相關的價金信託專戶，前者已撥款8千萬元，後者依工程進度，目前撥款2千萬元，其餘都還留在信託專戶中。
此外，基泰建設財報中也有揭露，集團子公司維勝國際開發公司與兆豐銀行的長期借款，總額度為新幣32億元案，授信期間為首次動用日起算10年，維勝公司則在2022年底前將此長期借款的本金及利息償還。
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