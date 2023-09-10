中市興中停車場工程延宕　議員：復工遙遙無期

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興中停車場是中區重要的停車空間，原本的平面停車場提供141席汽車停車格位，江肇國表示，市府為滿足民眾停車需求，規畫改建興中平面停車場為立體停車場，號稱擴增4.4倍格位，立意良好，該工程於2021年開工，但當初自信滿滿能改善中區停車問題的市府，卻因今年初變更設計，且相關行政程序仍未完成，導致工程停頓，至今停工已達1年。
江肇國指出，市府今年初更改工程設計，將原本規畫地上5層、地下2層的停車場設計，擴大規模為第6、7層為台中市智慧停車管理中心，不但預算大幅增加5成以上，工程進度也受影響。
江肇國說，市府提出「加碼」計畫時，議會就曾質疑，停車場蓋到一半才決定加蓋，且事前未向議會報告，也未在地方舉辦說明會、聽取鄉親意見，顯然欠缺對重大建設的完整規畫與考量，但基於地方需求、希望停車場儘速完工落成，仍支持該筆預算通過，未料換來的竟是復工之日遙遙無期。
江肇國強調，最近疫情趨緩，第二市場、中華路夜市、柳川周邊商家人潮回流，停車需求大增，民眾卻只能眼睜睜看著停車場工程無止境延宕，考量之前該工程已完成至地上3層，他呼籲市府在不影響安全、施工情況下，可分階段開放興建好的部分空間供民眾停車，以回應市民期待。