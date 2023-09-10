黨內雙姝決裂首赴嘉義市 賴清德籲團結喊「王美惠當選立委」
嘉義市議會民進黨團黃露慧等人日前發出聲明，指控黨內立委王美惠團隊叛黨、背骨，將與「王小姐」劃清界線，決裂戲碼搬上檯面，由黃露慧擔任召集人所舉辦的「信賴台灣後援會成立大會」在今（10）日登場，地方黨公職皆到場出席，卻獨缺王美惠。而賴清德致詞時表示，嘉義市是民意的指標，希望結合力量贏得這次選舉，高喊「讓賴清德當選總統、王美惠當選立委」，籲大家團結合作，爭取最大民意支持，得到最大勝利。
記者陳威叡／台北報導
嘉義市議會民進黨團日前發出聲明，指控黨內立委王美惠團隊叛黨、背骨，將與「王小姐」劃清界線，黨內茶壺風暴檯面化，在今年6月嘉義市成立總統參選人賴清德「嘉義市信賴台灣之友會」，除前議員江熙哲、王美惠與少數黨籍議員出席外，黃露慧系統議員全數缺席；而地方黨部主委黃露慧擔任召集人所舉辦的「信賴台灣後援會成立大會」則在今日登場。
賴清德出席時致詞表示，嘉義市歷經政黨輪替，沒有一個政黨長期執政，嘉義市是民意的指標，此次希望結合嘉義市的力量分進合擊，贏得這次的選舉，而本次選舉牽涉到台灣未來前途與後代的幸福，甚至會影響台灣民主是否能夠延續與印太地區和平穩定。
賴清德懇求地方鄉親、民主運動前輩們，這次要站出來發揮民主精神、捍衛民主價值，支持他當選總統，台灣在民主的道路上繼續向前行，更喊出「讓賴清德當選總統、王美惠當選立委」，喊話支持者要團結合作。
最後賴清德似乎也意有所指，再次拜托大家，包括信賴台灣後援會與信賴台灣之友會要團結合作，爭取最大民意的支持，贏得最大的勝利。