南投提解方引用「雙瑜」名言　柯文哲批陳建仁風災失言為打擊異己

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柯文哲說，南投有幾個基本問題，一是山多、災害也多；二是人口結構，老年化、少子化、人口外流導致缺工嚴重，政府應該想辦法解決，怎會讓台灣存在8萬名沒身份證的外籍移民？一個缺工問題搞得亂七八糟，代表政府失能。
對於偏鄉交通不便，柯文哲舉台北市為例，主張推動公車e化，並說他每天吃早餐時查APP看公車開到哪裡，「決定我和陳佩琪講話還可以講多久」。他以宋楚瑜當省長時的名言「人民的小事就是政府的大事」、韓國瑜選高雄市長的口號「路平燈亮水溝通」，強調老百姓最關心的是民生大小事，「講三民主義統一中國我覺得很遙遠」。
柯文哲強調政治的核心是執行力，但台灣常看到政府「對的不做、不對的一直做」，各政黨講一大堆政見都沒有用，民眾黨代表的是理性務實科學，他舉當年拆北門忠孝橋引道為例，指6天的閃電戰就是自己代表作，同樣的公務員在不同首長指揮下效果會不一樣，「其他縣市政府不服氣可以試看看」。
接著他批評起陳建仁一個月前的失言風波，「他說高雄風災前有做超前佈署、不像有些縣市災情慘重，我知道他在講的是南投，這就是政治思維」。地方發生災情，政府的立場就是盡量幫助，沒有必要趁機打擊敵人。他說自己當醫生救人，從沒問對方是民進黨還是國民黨，難道不同政黨就要給不同待遇嗎？
柯文哲說，民眾黨以建立一個社會和諧、政黨和解、兩岸和平的台灣為目標，他還要找個時間到南投山上看看，「我答應過人家的東西，還是要檢查一下有沒徹底執行」，並說如果政府不能讓人民安心生活，政府存在的目的就不見了。