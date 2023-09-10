味全龍啦啦隊拋震撼彈！AKB48隊長詩雅報到 3人氣女孩16日初亮相
味全龍專屬啦啦隊「Dragon Beauties小龍女」，現有16名正式成員以及3名練習生，其中隊長琪琪、小映、霖霖等多位人氣成員，在社群平台都擁有大批粉絲。今（10）日球團再度拋出震撼彈，宣布前AKB48 Team TP隊長詩雅、星辰偶像成員璦昀Yumi、Pilots Crew啦啦隊成員沛沛加入，成為新的練習生，而3位人氣女孩將於下周末搶先在天母球場亮相。
記者詹鎰睿／綜合報導
味全龍表示，在今年球團推出的一系列啦啦隊主題活動，如「學生服之夜」、「海灘風之夜」等等的助瀾下，各成員們都圈粉不少新球迷，日前還與共享機車品牌合作推出主題車貼與「女神擋泥板」，成功在台北市街頭颳起一陣「女神瘋」。
味全龍今日再度公布3名新的小龍女練習生入隊，有2位更是從偶像女子團體出道的成員，分別是原AKB48 Team TP初代隊長詩雅，以及KIRABASE「星辰偶像」成員璦昀Yumi。氣質甜美的詩雅，具有深厚表演與舞蹈為基礎，再加上親和力與感染力兼具的日系風格，在舞台上相當亮眼；璦昀則是同時擁有可愛度滿分的清新臉蛋與性感身材，特色是俏皮又超級會放電的雙眼，讓粉絲們直呼：「有戀愛的感覺」。
另外，還有來自「Pilots Crew」啦啦隊成員的沛沛，不僅擁有10年舞齡的精湛舞技，美豔略帶高冷外型更是極具女神魅力。3位新練習生最快將於下周末9月16日、17日的「龍粉知己女孩日」，在天母主場初亮相，再加上原為「科技業女神」的小珍奶等現役練習生，攜手以最強陣容帶給球迷更精彩的應援演出。