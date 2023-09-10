iPhone 15發表倒數中！爆料大神齊發威12功能總預測　價格漲定了

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iPhone 15系列預計與去年iPhone 14相同，普通版iPhone 15、iPhone 15 Plus和Pro版的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，早期傳聞會有Ultra，但最近的預期應該是無緣可以看見。
📍螢幕尺寸
螢幕尺寸的部分，iPhone 15和iPhone 15 Pro都會是6.1吋，iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max 則是6.7吋。Pro版預料採用LIPO技術，為成為窄邊框，而提高螢幕占比。
📍動態島全面加入
不同於iPhone 14只有iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max才有動態島，今年動態島不再是Pro版獨有，預料將下放到iPhone 15和iPhone 15 Plus。
📍改用USB-C
在歐盟的政策之下，iPhone 15系列會採用USB-C，但外傳只有Pro版能擁有較高的傳輸速度。
📍鏡頭升級
蘋果分析師郭明錤之前也透露，因潛望式鏡頭預期iPhone 15 Pro Max 將會大賣，而一般版的iPhone 15 和iPhone 15 Plus 則維持雙鏡頭組，主鏡頭從上一代iPhone 14 的1200 萬升級到 4800 萬，預料也會支援ProRAW拍攝，方便專業用戶進行後製編輯。
📍升級U2 UWB
所有機型均配備U2 UWB 晶片，是自2019年iPhone 11 Pro系列的U1 UWB晶片以來的首次升級。
📍Pro重量減輕
預計iPhone 15 Pro系列會採用全新的鈦合金中框，取代了iPhone X系列以來的不鏽鋼邊框，可讓手機重量減輕10%。
📍A17處理器
iPhone 15 Pro系列採用A17晶片，為台積電3奈米製程，除了增進效能，對於續航力也能有效提升。
📍潛望鏡頭
四款機型裡面，頂規的iPhone 15 Pro Max備受矚目，主鏡頭為4800 萬像素，SONY IMX-803 圖像傳感器，f / 1.78 光圈；長焦鏡部分為1270 萬像素，f / 2.8 光圈，搭配潛望鏡頭，有望實現6倍光學變焦。
📍靜音鍵
幾乎跟著iPhone共生的靜音撥桿，爆料指稱iPhone 15 Pro 系列會取消靜音撥桿，改為單一按鍵，同時支援更多功能，像是啟動手電筒、拍照等。
📍9種顏色
iPhone 15的黑、綠、藍、黃和粉紅色等5色，iPhone 15 Pro的泰坦灰、藍色、太空黑和銀色四色，而iPhone 15 Pro的顏色甚至被評為「史上最無聊」。但即便如此，分析師郭明錤日前就曾透露，這次iPhone 15 Pro Max配置了「潛望鏡頭」，會成為大賣的關鍵。
📍價格猜測
- iPhone 15：維持原價799美元起，台灣售價2萬7900元起
- iPhone 15 Plus：維持原價 899美元起，台灣售價 3萬1900元起
- iPhone 15 Pro：上漲100美元，傳聞售價為1099美元起，約3萬4947元台幣
- iPhone 15 Pro Max：上漲200美元，傳聞售價為 1299美元起，約4萬1307元台幣