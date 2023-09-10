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iPhone 15發表倒數中！爆料大神齊發威12功能總預測　價格漲定了

▲iPhone 15 系列預計會有9種顏色，其中Pro版的灰、藍、黑和銀，被評為「史上最無聊」，但即便如此，分析師認為這次iPhone 15 Pro Max因有「潛望鏡頭」加持，預料會成為熱賣關鍵。（圖／翻攝9to5mac推特）
▲iPhone 15 系列預計會有9種顏色，其中Pro版的灰、藍、黑和銀，被評為「史上最無聊」，但即便如此，分析師認為這次iPhone 15 Pro Max因有「潛望鏡頭」加持，預料會成為熱賣關鍵。（圖／翻攝9to5mac推特）

記者周淑萍/綜合報導

蘋果發表會倒數計時，台灣9月13日凌晨1點iPhone 15 系列即將現身，預計還會有Apple Watch Series 9、Apple Watch Ultra 2。各界爆料大神持續發威，包含彭博社記者Mark Gurman、知名分析師郭明錤在發表前都點出多項預測，《NOWnews今日新聞》一次整理目前的功能預測，讓果粉搶先掌握新機功能。

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📍4機型，沒有Ultra

iPhone 15系列預計與去年iPhone 14相同，普通版iPhone 15、iPhone 15 Plus和Pro版的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，早期傳聞會有Ultra，但最近的預期應該是無緣可以看見。

📍螢幕尺寸

螢幕尺寸的部分，iPhone 15和iPhone 15 Pro都會是6.1吋，iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max 則是6.7吋。Pro版預料採用LIPO技術，為成為窄邊框，而提高螢幕占比。

📍動態島全面加入

不同於iPhone 14只有iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max才有動態島，今年動態島不再是Pro版獨有，預料將下放到iPhone 15和iPhone 15 Plus。

▲iPhone 14 Pro 動態島遊戲。(圖／記者周淑萍攝)
▲原本只有在iPhone 14 Pro 動態島螢幕，預計iPhone 15會全面配置。(圖／記者周淑萍攝)
📍改用USB-C

在歐盟的政策之下，iPhone 15系列會採用USB-C，但外傳只有Pro版能擁有較高的傳輸速度。

📍鏡頭升級

蘋果分析師郭明錤之前也透露，因潛望式鏡頭預期iPhone 15 Pro Max 將會大賣，而一般版的iPhone 15 和iPhone 15 Plus 則維持雙鏡頭組，主鏡頭從上一代iPhone 14 的1200 萬升級到 4800 萬，預料也會支援ProRAW拍攝，方便專業用戶進行後製編輯。

📍升級U2 UWB

所有機型均配備U2 UWB 晶片，是自2019年iPhone 11 Pro系列的U1 UWB晶片以來的首次升級。

📍Pro重量減輕

預計iPhone 15 Pro系列會採用全新的鈦合金中框，取代了iPhone X系列以來的不鏽鋼邊框，可讓手機重量減輕10%。

📍A17處理器

iPhone 15 Pro系列採用A17晶片，為台積電3奈米製程，除了增進效能，對於續航力也能有效提升。

📍潛望鏡頭

四款機型裡面，頂規的iPhone 15 Pro Max備受矚目，主鏡頭為4800 萬像素，SONY IMX-803 圖像傳感器，f / 1.78 光圈；長焦鏡部分為1270 萬像素，f / 2.8 光圈，搭配潛望鏡頭，有望實現6倍光學變焦。

📍靜音鍵

幾乎跟著iPhone共生的靜音撥桿，爆料指稱iPhone 15 Pro 系列會取消靜音撥桿，改為單一按鍵，同時支援更多功能，像是啟動手電筒、拍照等。

▲iPhone 15 Pro（下）系列預計將採用鈦合金的邊框，質感更好。（圖／YT@AppleTrack ）
▲iPhone 15 Pro 預計會使用全新的靜音按鍵。（圖／YT@AppleTrack ）
📍9種顏色

iPhone 15的黑、綠、藍、黃和粉紅色等5色，iPhone 15 Pro的泰坦灰、藍色、太空黑和銀色四色，而iPhone 15 Pro的顏色甚至被評為「史上最無聊」。但即便如此，分析師郭明錤日前就曾透露，這次iPhone 15 Pro Max配置了「潛望鏡頭」，會成為大賣的關鍵。

📍價格猜測

  • iPhone 15：維持原價799美元起，台灣售價2萬7900元起
  • iPhone 15 Plus：維持原價 899美元起，台灣售價 3萬1900元起
  • iPhone 15 Pro：上漲100美元，傳聞售價為1099美元起，約3萬4947元台幣
  • iPhone 15 Pro Max：上漲200美元，傳聞售價為 1299美元起，約4萬1307元台幣

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