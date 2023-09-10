伊能靜帶女兒快閃信義誠品！沒偽裝狂掃一籃子書 55歲美到發光
55歲伊能靜2015年再婚小10歲大陸演員秦昊，並誕下女兒小米粒，婚後定居上海，演藝重心和家庭轉往對岸，不過疫情解封後，她回台灣陪家人的次數變多，近日帶7歲愛女短暫返台逛信義誠品，沒有刻意偽裝穿梭於書店，中年狀態好的出奇，大陸網友羨慕伊能靜可以自由進出寶島，也訝異地說：「完全看不出年齡...」
記者楊穎軒／綜合報導
8日，伊能靜在微博分享Vlog，透露起床後特別想念家鄉的誠品書店，「心念一轉，接了米粒放學，準備回台北買書啦」，一下飛機，母女倆先回家換衣服，再直奔東區吃粉園，接著到對面的24小時信義誠品選書，伊能靜黑長髮披肩，只上淡妝，於書架前挑書、翻書，皮膚潔白無瑕，如水煮蛋表面，外貌至少減齡15歲，最後買了一籃子的書才離開。
伊能靜說，以前跟兒子恩利來逛，現在陪妹妹買書，心中頗多感觸，慶幸兄妹倆跟媽媽一樣都很愛閱讀，自己常唸書給孩子聽，接著無奈提及曾被質疑過往著作都是由團隊代筆，「說實話，姐姐的文字習慣與氣味，沒有人可以代筆」、「我習慣爭議也習慣那些汙水，但不妨礙我依舊活得精彩、被愛」。
影片引來大陸網友熱烈討論：「狀態真的好，年齡看不出」、「羨慕可以自由出入台灣，自由行快點開放啦」、「我也想去台灣玩」、「文筆不書當年，姐姐不繼續寫書可惜了...」、「哇！台北的感覺」、「越來越漂亮，比年輕時候還好看」！